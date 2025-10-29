به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان علیرضا عبدیان گفت: در شش ماهه نخست سال جاری توسعه شبکه توزیع آب در سطح استان کرمان به طول ۱۳۷ کیلومتر انجام شد که از این رقم ۸۶ کیلومتر آن مربوط به بخش روستایی و ۵۱ کیلومتر آن بخش شهری بوده است.

وی با اشاره به بازسازی ۱۳۶ کیلومتر از شبکه توزیع آب افزود: ۱۰۱ کیلومتر از شبکه شهری و ۳۵ کیلومتر از شبکه روستایی در سطح استان کرمان بازسازی شده و توسعه خطوط انتقال آب شرب هم تا پایان شهریور ماه به طول ۷۹ کیلومتر انجام شده و ۳۵ کیلومتر از خطوط هم در سطح استان بازسازی شده است.

وی ادامه داد: از ابتدای امسال تا پایان شهریور برای عبور از تابستان و کاهش تنش آبی در بخش شهری ۴۴ حلقه چاه و در بخش روستایی ۵۹ حلقه چاه آب شرب حفر و وارد مدار بهره برداری شد و توانستیم با مشکلات کمتری تابستان گذشته را پشت سر گذاریم.