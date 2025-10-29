قاضی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان قزوین از برگزاری نخستین جلسه رسیدگی به پرونده شرکت نفیس خودرو با ۱۳۳ شاکی و با کلاهبرداری ۷۴۲ میلیارد ریال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، حمید بابایی گفت: این پرونده پس از تشکیل در دادگستری شهرستان تاکستان و رسیدگی در مرحله بدوی، با تجدیدنظرخواهی تعدادی از شاکیان، در دادگاه شعبه اول تجدیدنظر استان مورد رسیدگی قرار گرفت.

بابایی با اشاره به اتهامات شرکت نفیس خودرو، خاطرنشان کرد: این شرکت به صورت غیرقانونی و بدون اخذ مجوز‌های لازم، در قالب خرید و فروش خودرو، اقدام به جمع‌آوری وجوه مردم کرده است.

وی افزود: متهمان با استفاده از تبلیغات فریبنده و وعده‌های واهی، سرمایه‌های مردم را دریافت و این وجوه را در امور مختلف از جمله خرید املاک، خودرو‌های لوکس و سایر حوزه‌های اقتصادی هزینه کرده‌اند.

بابایی گفت: این پرونده دارای یک متهم حقیقی و یک متهم حقوقی است و جلسات قبلی آن در دادگاه بدوی شهرستان تاکستان برگزار شده است.

وی با بیان اینکه جمع مطالبات مردم در این پرونده حدود ۷۴۲ میلیارد ریال است، گفت: به‌زودی و پس از بررسی نهایی محتویات پرونده، جلسهٔ پایانی برای اخذ آخرین دفاعیات تشکیل و رأی نهایی صادر خواهد شد.