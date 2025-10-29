پخش زنده
امروز: -
کیفیت هوا در ۶ منطقه کلانشهر اهواز در وضعیت بسیار ناسالم برای همه است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، براساس دادههای سامانه پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفیت هوای کلانشهر اهواز بر اساس دادههای ۶ ایستگاه سنجش، امروز با میانگین AQI ۲۴۰ در وضعیت بسیار ناسالم برای همه گروههای سنی است.
براین اساس، شاخص کیفی هوای این کلانشهر ساعت ۹ صبح در ایستگاه پادادشهر با ۲۶۶، ایستگاه پست برق شماره ۳ اهواز ۲۵۶، ایستگاه معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی ۲۴۲، ایستگاه مرکز بهداشت شرق اهواز ۲۳۰، ایستگاه اداره کل محیط زیست ۲۲۲ و در ایستگاه استانداری ۲۲۱ AQI ثبت شده است که نشان دهنده وضعیت بسیار ناسالم هوا برای همه گروههای سنی است.
همچنین در ایستگاه حفاری با ۱۶۶ AQI نشان دهنده وضعیت ناسالم و قرمز آلودگی هواست. این گزارش حاکیست کیفیت هوای شهر سوسنگرد امروز با ۳۶۸ AQI در وضعیت خطرناک ثبت شده است.همچنین شاخص کیفیت هوا در شهرهای هویزه ۱۸۵ و در شهر شادگان ۱۶۰، آغاجاری ۱۰۵، بهبهان ۱۲۸، خرمزشهر ۱۱۹ و در اندیمشک ۱۳۷ AQI ثبت شده که نشان دهنده ناسالم بودن هوا برای گروههای حساس است.
به علت تداوم آلودگی هوا، فعالیت مدارس و ادارات ۶ شهرستان خوزستان مجازی و دورکار شد.
شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروههای حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.