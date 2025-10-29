جانشین انتظامی استان یزد، از دستگیری متهم فراری و عامل ضرب و جرح یکی از شهروندان توسط ماموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سرهنگ سیدمحمدطاهر موسوی گفت: در پی دریافت خبری مبنی بر اینکه فردی پس از اقدام به ضرب و جرح عمدی در شهر یزد متواری شده، پرونده به اداره عملیات پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ارجاع داده شد.

وی افزود: ماموران پلیس پس از بررسی و تحقیقات، محل اقامت متهم را در نزدیکی میدان ابوالفضل شهر یزد شناسایی و پس از اخذ مجوز قضائی، او را دستگیر کردند.

جانشین انتظامی استان یزد گفت: متهم دستگیر شده به اتهام ایجاد اخلال در نظم عمومی، ضرب و جرح عمدی، و ایجاد وحشت در شهروندان به دادسرا معرفی شد.