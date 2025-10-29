به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ سید علیرضا حسینی مدیر کل پدافند غیرعامل استان در گفتگوی ویژه خبری سه شنبه شب مهمترین محور برنامه های پدافند غیر عامل استان را آماده سازی مردم دانست و افزود : آموزش همگانی با برگزاری مانور ها و تمرین ها ست و در شهر گرگان محله به محله برنامه های اجرا می کنیم تا مشکلات خانواده ها را احصا و برای رفع آن ها برنامه ریزی کنیم.

سید علیرضا حسینی شعار امسال هفته پدافند غیر عامل را تاب‌آوری زیرساختی، پایداری اجتماعی اعلام کرد و افزود : در شعار امسال هفته پدافندغیرعامل بر تاب‌آوری زیرساختی و پایداری اجتماعی تأکید شده است.

وی افزود : برای اینکه مردم توان ماندن و ادامه دادن و مصون ماندن در حوادث و بلایا را داشته باشند نیاز به آموزش دارند و ما تلاش می کنیم با برگزاری مانور ها و کلاس های آموزشی این آمادگی را افزایش دهیم.

وی درباره آموزش در شهر ها و روستا ها گفت: در شهر ها تفاهم نامه ای با هلال احمر و آموزش و پروش داریم تا امسال ۵۰۰ دانش آموز را با مفاهیم پدافند غیر عامل آشنا کنند و در روستا ها کانون پرورش فکری کاروان های مربیان به روستا ها اعزام می شوند تا با آموزش نقاشی وبرگزاری مسابقه کتابخوانی و برپایی نمایش به دانش آموزش تاب آوری در برابر حوادث بدهند.

حسینی در باره اهمیت مشارکت مردم در پدافند غیر عامل فزود : یکی از دوازده کارگروه پدافند غیر عامل کارگروه مشارکت مردم محور است که بسیج و شهرداری ها بیشترین فعالیت را در این حوزه دارند و ما برنامه ها را طوری طراحی کردیم که قابل ارزیابی بوده و بازخورد مردم به ما برگردد.

وی درباره مشابهت مدیریت بحران با پدافند غیر عامل گفت: رویکرد مشترک پدافند غیر عامل و مدیریت بحران در چهار عامل پیش گیری ،مقابله، بازسازی و بازتوانی در برابر سیل ، زلزله و پدیده های انسان ساخت بزرگ است و هر دو به دنبال افزایش تاب آوری مردم در برابر حوادث هستند اما پدافند غیر عامل تلاش می کند تا با حفظ و تقویت زیر ساخت ها از جمله زیر ساخت های ارتباطی مانند جاده ها ،خطوط لوله آب و نفت و گاز و بویژه زیر ساخت های فن آوری اطلاعات تاب آوری در برابر خطرات را افزایش دهد و این مهم ترین تفاوت ما با مدیریت بحران است.

حسینی افزود : همه تلاش ما این است که جامعه ای قوی داشته باشیم و برای همین مشارکت همه دستگاه ها در حفظ و رصد دائمی زیر ساخت ها را مصوب کرده ایم تا برای این کار طراحی و اجرا کنند.

از پنجم تا ۱۱ آبان ماه به نام هفته پدافند غیرعامل نامگذاری شده است .