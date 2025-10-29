به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بنا بر اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور میزان ذرات آلاینده در ایستگاههای دشت آزادگان ۳۶۸AQI نشان دهنده وضعیت قهوه ای و خطرناک آلودگی است.

همچنین میزان آلاینده ها در شهرهای اهواز ، کارون ، شادگان و هویزه در وضعیت قرمز آلودگی هوا قرار گرفته است.

در شهرهای آغاجاری ، اندیمشک، بهبهان،خرمشهر و شوشتر نیز هوا برای گروههای حساس آلوده است.

بنا بر اعلام مراکز بهداشت در این وضعیت، افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان باید فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.

شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود، براساس این تقسیم‌بندی از صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوای ناسالم برای همه گروه‌ها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.