آغاز پایش هوشمند محیطزیست لرستان با پهپادهای حرارتی
مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان گفت: استفاده از پهپادهای پیشرفته مجهز به دوربینهای دید در شب و سنسورهای حرارتی برای پایش هوشمند مناطق تحت حفاظت استان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان با اشاره به آغاز پایش هوشمند محیطزیست لرستان با پهپادهای حرارتی گفت: پایش شبانهروزی مناطق تحت مدیریت اداره کل حفاظت محیطزیست لرستان با استفاده از پهپادهای پیشرفته مجهز به دوربینهای دید در شب و سنسورهای حرارتی در اقدامی نوآورانه و با هدف ارتقای سطح حفاظت از مناطق طبیعی، صورت گرفته است.
کامران فرمان پور با بیان اینکه این طرح با هدف مقابله مؤثرتر با تخلفات زیستمحیطی، افزایش ضریب امنیت و تسهیل نظارت بر مناطق صعبالعبور اجرایی شده است ادامه داد: استفاده از پهپادهای هوشمند بهعنوان ابزاری نوین، دقت و سرعت پایش مناطق طبیعی را بهطور چشمگیری افزایش داده و میتواند در شناسایی و دستگیری شکارچیان غیرمجاز نقش کلیدی ایفا کند.
وی با اشاره به خریداری پهپادهای مجهز به دوربینهای مادون قرمز، زوم بالا و سنسورهای حرارتی افزود: این تجهیزات امکان رصد دقیق چهره شکارچیان، تخریب زیستگاهها، تصرف اراضی، وضعیت زیستگاهها و حتی سرشماری حیاتوحش را در تاریکی شب فراهم میکنند.
فرمانپور تأکید کرد: در مناطقی که دسترسی نیروهای انسانی با محدودیت مواجه است، این فناوری میتواند بهعنوان چشم بیدار محیطزیست عمل کرده و از بروز تخلفات جلوگیری کند.
وی همچنین از ایجاد زیرساختهای هوشمند در مناطق حفاظتشده خبر داد و گفت: با بهرهگیری از این فناوری، هرگونه ورود و خروج افراد مشکوک یا متخلف بهصورت لحظهای رصد خواهد شد.
مدیرکل حفاظت محیطزیست لرستان با اشاره به اهمیت مشارکت مردمی در حفاظت از طبیعت اظهار داشت: امیدواریم با اجرای این طرح، آمار تخلفات شکار و صید بهصورت محسوسی کاهش یابد، اما همچنان نیازمند همکاری و همراهی مردم در صیانت از تنوع زیستی استان هستیم.
فرمان پور با بیان اینکه ۱۲ دوربین با تصویربرداری کامل در مناطق استان نصب و پهپادها امکان رصد مناطق را دارند، گفت: جلوگیری از تخریب زیستگاهها و تخلفات زیست محیطی، ممانعت از شکار بی رویه و تخریب زیستگاه گونههای جانوری اولویت این سازمان است.
وی اظهار داشت: اکنون حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد مناطق تحت مدیریت استان هوشمندسازی شده و برای ارتقای امنیت تجهیزات و دوربینهای باکیفیت خریداری شده که نقش بسیار مهی در شناسایی و دستگیری شکارچیان دارد.
وی با بیان اینکه در صورت هوشمندسازی مناطق حفاظت شده امکان بازدید مجازی از این مناطق فراهم میشود ادامه داد: علاوه بر امکان بازدیدهای مجازی از این مناطق، نظارت و اقدامات حفاظتی نیز ارتقا یافته است.
فرمان پور عنوان کرد: همچنین با ایجاد زیرساختهای لازم جهت هوشمندسازی مناطق، هرگونه ورود و خروج متخلفان زیست محیطی و شکارچیان غیرمجاز نیز رصد خواهد شد.