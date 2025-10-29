پخش زنده
دادستان مرکز خوزستان در دیدار با ۱۴ نفر از محکومان زندانی طولانیمدت، بر تعیین تکلیف فوری آنان تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امیر خلفیان به همراه حجتالاسلام حسنزاده معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان، نوروزی معاون دادستان مرکز خوزستان در اجرای احکام، هاشمنیا مدیرکل زندانهای استان، حجتالاسلام کوتی قاضی ناظر بر زندانها، خسروی مدیر زندان سپیدار اهواز و لطفی رئیس انجمن حمایت از خانواده زندانیان، با ۱۴ محکوم که بیشتر از ۱۰ سال در حبس در زندان سپیدار به سر میبردند دیدار و پروندههای آنان را مورد بررسی قرار دادند.
در این دیدار، با گفتگوی مستقیم و بررسی پروندههای این افراد، مشکلات آنان بهصورت دقیق احصاء شد و با دستورات صادره از سوی دادستان، گامهای مؤثری جهت تعیین تکلیف وضعیت آنان انجام گرفت.
دادستان مرکز خوزستان در این جلسه تأکید کرد: یکی از مهمترین اولویتهای دستگاه قضایی کاهش جمعیت کیفری و رسیدگی به پروندههای زندانیانی است که سالهاست در انتظار تعیین تکلیف به سر میبرند.
وی افزود: تمام قضاتی که مسئولیت پرونده زندانی دارند، باید حضوراً در زندانها حضور پیدا کرده و ضمن دیدار با زندانی مرتبط، مشکلات را بررسی و پیگیریهای لازم را انجام دهند. این تعامل مستقیم میتواند روند رسیدگیها را تسریع کند.
در ادامه این دیدار، با دستور دادستان مرکز استان و در راستای کاهش فشار بر زندانیان معسر، پرونده تعدادی از زنان زندانی بررسی شد. بدینترتیب، با پرداخت بخشی از بدهی این افراد توسط انجمن حمایت از خانواده زندانیان، شرایط آزادی ۴ زن زندانی فراهم شد.
این بازدید همچنین فرصتی برای گفتوگو با تعداد دیگری از زندانیان بود تا به مسائل و مشکلات آنان رسیدگی شود.