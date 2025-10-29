شاخص کیفیت هوای مشهد، امروز چهارشنبه برای بیست و سومین روز متوالی، آلوده و «ناسالم برای همه گروه‌های سنی» است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: میانگین شاخص کلی کیفیت هوای مشهد در ۲۴ ساعت گذشته با عدد ۱۶۴ و در یک تا دو ساعت گذشته نیز با عدد ۱۶۶ گویای شرایط «ناسالم» و آلودگی هوا برای همه افراد است.

سعید محمودی با بیان اینکه کیفیت هوای ۲۰ منطقه مشهد در شرایط «ناسالم و آلوده» برای همه افراد قرار دارد، اضافه کرد: کیفیت هوا در مناطق «رسالت و ویلا» نیز در شرایط «ناسالم» برای افراد حساس، قرار دارد.

او با اشاره به تمدید هشدار برای رعایت اصول خودمراقبتی توسط شهروندان مشهد در شرایط آلودگی هوا، تاکید کرد: مردم باید توصیه‌های خودمراقبتی را جدی گرفته و بیماران قلبی - تنفسی، کودکان، زنان باردار و افراد حساس از تردد غیر ضروری در سطح شهر خودداری کنند.

قرار داشتن شاخص کلی کیفیت هوا تا ۵۰‌ای. کیو. آی به معنی وضعیت پاک و بین ۵۱ تا ۱۰۰‌ای. کیو. آی نشانگر وضعیت سالم است.

شاخص بین اعداد ۱۰۱ تا ۱۵۰‌ای. کیو. آی به معنای آلودگی هوا برای افراد حساس و کودکان و بین اعداد ۱۵۱ تا ۲۰۰‌ای. کیو. آی به معنای آلودگی هوا برای همه سنین محسوب می‌شود.

قرار گرفتن شاخص کلی کیفیت هوا بین اعداد ۲۰۱ تا ۳۰۰‌ای. کیو. آی نیز نشانگر وضعیت اضطراری و بالاتر از عدد ۳۰۰ هم نمایانگر وضعیت بحرانی آلودگی هواست.