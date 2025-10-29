به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرمزگان گفت: این طرح با محوریت شناسایی ظرفیت‌های محلی، عارضه یابی مشکلات تولید، طراحی مداخلات مؤثر و تأمین مالی هوشمند در سراسر کشور در دستور کار است.

کیامرث برخورداری افزود: هدف اصلی این طرح، ایجاد ارتباط مؤثر بین تولیدکنندگان کوچک و بازار‌های مصرف است تا با تسهیل دسترسی به مواد اولیه، کاهش هزینه تولید و همکاری با شرکت‌های بزرگ، تعاونی‌ها و صادرکنندگان، زمینه فروش منظم و سودآور محصولات در بازار‌های داخلی و خارجی فراهم شود.

وی از کارگاه‌های کوچک، تعاونی‌ها و تولیدکنندگان محلی خواست برای مشارکت در طرح و تکمیل پرسشنامه توانمندسازی، به پایگا‌های اینترنتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به آدرس www.mcls.gov.ir ویا اداره کل به آدرس www.hormozgan.mcls.gov.ir مراجعه کنند.