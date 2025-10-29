پخش زنده
امروز: -
پویانمایی «سبزیجات در خانه»، برنامه «اگر آوینی بود»، فیلم «نگهبانان محله» و مستند «پرواز ۳۷۰ مالزی»، خبرهای امروز رسانه است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، «سبزیجات در خانه»، هر روز ساعت ۱۶:۳۰ دقیقه از شبکه نهال پخش میشود.
شخصیتهای این پویانمایی در هر قسمت یاد میگیرند که چگونه با هم مهربان و راستگو باشند.
«اگر آوینی بود»، امروز ساعت ۱۸ از شبکه افق پخش میشود.
بازخوانی نگاه شهید آوینی به دفاع مقدس ۱۲ روزه موضوع این برنامه گفتوگو محور است
شبکه چهار «نگهبانان محله»، محصول ۲۰۲۵ را نهم آبان ساعت ۲۰:۲۰ دقیقه پخش میکند.
این فیلم داستان جوانی مبتلا به اسکیزوفرنی است که تلاش میکند دختری ربوده شده را نجات دهد.
«پرواز ۳۷۰ مالزی، به مقصد چین سال ۲۰۱۴ با ۲۳۹ سرنشین ناگهان ناپدید شد.
این موضوع فیلم »پرواز ۳۷۰ مالزی» محصول ۲۰۲۳ است که به زودی از شبکه مستند پخش میشود.