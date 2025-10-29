معاون امنیتی و انتظامی استاندار خواستار توجه و تمرکز کارگزاران نظام مقدس جمهوری اسلامی بر خدمت جهادی به مردم کشور و منطقه شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ معاون امنیتی و انتظامی استانداری اصفهان در سفر به فریدن گفت: بهترین کمک به حوزه امنیت جامعه خدمت خالصانه، صادقانه و بی منت به مردم شریف کشور و منطقه است که کارمندان و کارگزاران نظام مقدس جمهوری اسلامی باید در همین راستا خدمت رسانی و حل مشکلات را برای مردم تسهیل کنند.

اکبر صالحی یکی از شاخه‌های امنیت را در ایجاد رضایتمندی و آرامش مردم برشمرد و افزود: مسئولان پُست و سمت خود را مهم‌ترین کار تلقی و بهترین خدمات را به جامعه ارائه کنند.

وی با اشاره به نقش حضرت زینب (س) در پیام رسانی و جهاد تبیین عنوان کرد: جوهر اصلی و سرمایه حرکت هر جامعه‌ای امید و آگاهی بخشی است که امروز باید با کمک رسانه‌ها روح امید و خدمات نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران برای مردم جامعه تزریق و تبیین شود.