به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ابراهیم پیرامون در دیدار با علیرضا نجومی، مدیر اچ‌اس‌ئی، پدافند غیرعامل و مدیریت بحران شرکت ملی نفت ایران بر گسترش همکاری‌ها و هم‌افزایی در زمینه ایمنی، سلامت نیروی انسانی و حفاظت از محیط زیست تأکید و بیان کرد: پیچیدگی فعالیت‌های عملیاتی، ضرورت اجرای دقیق برنامه‌های اچ‌اس‌ئی را دوچندان می‌کند.

وی، «پروژه‌های جمع‌آوری گاز‌های همراه»، «مدیریت پساب‌ها» و «پایش آلاینده‌ها» را از اولویت‌های اصلی این شرکت دانست و افزود: در این مسیر، نوسازی تجهیزات، ارتقای ایستگاه‌های عملیاتی و تحلیل داده‌های محیط‌زیستی برای تصمیم‌گیری مبتنی بر اطلاعات دقیق، لازم و ضروری است.

مدیر اچ‌اس‌ئی، پدافند غیرعامل و مدیریت بحران شرکت ملی نفت ایران نیز در این دیدار با تأکید بر اهمیت فرهنگ‌سازی در حوزه اچ‌اس‌ئی، برگزاری همایش‌ها، برنامه‌های آموزشی و فعالیت‌های ترویجی را گامی مؤثر در نهادینه‌سازی رفتار‌های ایمن و ارتقای مسئولیت‌پذیری در زمینه محیط‌زیست دانست و بیان کرد: یکی از پیشنهاد‌ها برای تقویت همکاری‌ها در این زمینه، ایجاد اتاق‌های تفکر تخصصی در زمینه اچ‌اس‌ئی، پدافند غیرعامل و مدیریت بحران است.

محمدرضا نادری، رئیس اچ‌اس‌ئی، پدافند غیرعامل و مدیریت بحران مناطق نفت‌خیز جنوب در پایان این نشست، با تشریح گستردگی فعالیت‌ها و برنامه‌های آتی شرکت در حوزه ایمنی، بهداشت و محیط‌زیست، برای همکاری و اجرای سیاست‌های کلان اچ‌اس‌ئی شرکت ملی نفت ایران اعلام آمادگی کرد.