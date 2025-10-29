به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: یک ششم از اعتبار ۳۰۰ میلیارد تومانی معادل ۵۰ میلیارد تومان برای ساماندهی رودخانه‌های استان، به منطقه کاشان اختصاص دارد.

منصور شیشه‌فروش افزود: دشت کاشان به دلیل کم‌آبی و فرسایش بادی، تحت‌تأثیر کانون‌های گردوغبار قرار گرفته و در تابستان امسال شاهد افزایش ۲۰ درصدی روز‌های ناسالم در این منطقه بودیم.

وی افزود: قرار است، نشست مشترکی با حضور مسئولان استان قم، منابع طبیعی و محیط‌زیست قم، کاشان و اصفهان برگزار شود، تا اقدامات ویژه‌ای برای مهار بیابان‌های مرزی بین کاشان و قم اجرا شود. همچنین اعتباری برای اجرای طرح‌های نهال‌کاری و تثبیت شرایط بیابانی در این منطقه پیش‌بینی شده است.

شیشه‌فروش با اشاره به مطالعات انجام‌شده در حوزه فرونشست زمین در دشت کاشان و دشت گل گفت: با نصب GPS در منطقه، نرخ تغییرات سطح زمین اندازه‌گیری شده و اجرای طرح‌های تعادل‌بخشی منابع آب و آبخیزداری برای تغذیه سفره‌های زیرزمینی در دستور کار قرار گرفته است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان ادامه داد: استان اصفهان بیش از سه هزار کیلومتر رودخانه دارد، که تاکنون مطالعات تعیین حریم بستر برای حدود ۲۷۰۰ کیلومتر محقق شده همچنین امسال ۸۰ کیلومتر از رودخانه‌ها با اولویت مناطق کاشان و دشت‌ها ساماندهی و لایروبی خواهد شد.