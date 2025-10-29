به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، آیت خزایی با اشاره به اجرای طرح ملی مهارت‌آموزی «مهتا» در استان خوزستان اظهار کرد: براساس تحقیقات میدانی و ایجاد اطلس اشتغال و اکوسیستم نوین اشتغال‌زایی در خوزستان، مشاغل موردنیاز واحد‌های صنعتی استان شناسایی شده و ارتباط‌گیری بسیار خوبی با حوزه‌های مختلف از جمله نیرو‌های مسلح انجام شده است تا بتوانیم برای حل مساله اشتغال در خوزستان برنامه‌ریزی کنیم.

خزایی ادامه داد: براساس نیازسنجی‌های انجام‌شده از واحد‌های صنعتی و همچنین اکوسیستم اشتغال‌زایی استان که بحث کشاورزی در آن بسیار پررنگ است، دوره‌های مهارت‌آموزی تعریف شده تا بتوانیم شرایط را برای اشتغال جوانان خوزستانی فراهم کنیم.

وی با بیان اینکه حلقه مفقوده میان اشتغال جوانان استان و بیکاری، بحث مهارت‌آموزی است، عنوان کرد: با مهارت‌آموزی درست، دقیق و براساس نیاز‌های بنگاه‌های اقتصادی، دوره‌های طرح «مهتا» برنامه‌ریزی و در استان اجرایی می‌شود.

دبیر شبکه کارآفرینی خوزستان عنوان کرد: به‌دنبال آن هستیم تا با مهارت‌آموزی نیرو‌های بومی در استان خوزستان، نیاز شرکت‌ها و صنایع بزرگ و کوچک استان را به نیرو‌های بومی متخصص تامین کنیم.

مجری طرح مهتا در استان خوزستان گفت: این طرح در فاز اول برای مهارت‌آموزی ۲ هزار و ۸۰۰ نفر از نیرو‌های مسلح، اعضای سازمان‌های مردم‌نهاد و جوانان حاشیه‌نشین شهر‌ها طراحی شده است.

خزایی عنوان کرد: در نیازسنجی‌های اولیه به‌صورت پایلوت، ۶ طرح مهارت‌آموزی تعریف و در چهار شهرستان خوزستان اجرایی شده است.

وی افزود: به‌دنبال آن هستیم تا در هر شهرستان استان خوزستان، براساس فعالیت شرکت‌ها و سازمان‌ها، نسبت به مهارت‌آموزی و پرورش نیرو‌های متخصص اقدام کنیم.

خزایی ادامه داد: به‌دنبال آن هستیم تا در انتهای اجرای طرح ملی مهتا که با عنوان «جوان حرفه‌ای» در خوزستان اجرایی می‌شود، به اطلس جامع اشتغال خوزستان دست پیدا کرده و آن را تدوین و طراحی کنیم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: همه این اقدامات در راستای کاهش نرخ بیکاری استان خوزستان و توانمندسازی جوانان در حوزه‌های مختلف اجرایی شده است.

جوانان می‌توانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی https://survey.porsline.ir/s/KtE۱NbT۹ نسبت به ثبت‌نام در این طرح اقدام کنند.

فاز نخست طرح مهتا در خوزستان شامل برگزاری دوره‌های مهارتی عیب‌یابی، تعمیر و سرویس کولر‌های گازی، نصب و تعمیر دستگاه‌های تصفیه آب، خیاطی ویژه بانوان، نرم‌افزار تخصصی فتوشاپ و آشنایی با هوش مصنوعی است.

طرح شهید باقری (مهتا)، طرح ملی مهارت‌آموزی تا اشتغال جوانان است که در خوزستان با عنوان «طرح جوان حرفه‌ای» در حال اجراست.