

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ انحراف خودروی ۲۰۶ ساعت ۲:۱۴بامداد در موزیرج بابل منجر به جان‌باختن ۲ جوان ۱۸ساله و مصدومیت شدید دو جوان دیگر شد.

مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ بابل تکنسین‌های پایگاه‌های دانشگاه و موزیرج را بلافاصله پس از دریافت گزارش به محل حادثه اعزام کرد و نیرو‌های امدادی در کوتاه‌ترین زمان ممکن در محل حاضر شدند.

متأسفانه یک جوان ۱۸ ساله به علت شدت جراحات و خونریزی، فاقد علائم حیاتی بود و تلاش‌های تکنسین‌های اورژانس برای احیای آنها بی‌نتیجه ماند.

جوان ۱۸ ساله دیگر نیز به بیمارستان شهید بهشتی بابل منتقل شد، اما اقدامات درمانی نیز مؤثر واقع نشد و جان خود را از دست داد.

دومرد ۱۸ ساله نیز در این حادثه به دلیل آسیب‌های شدید از نوع مولتی‌تروما و هدتروما پس از انجام اقدامات درمانی اولیه، به بیمارستان شهید بهشتی بابل منتقل شدند.