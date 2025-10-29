مرگ دو جوان بر اثر انحراف خودرو
انحراف خودروی ۲۰۶ در موزیرج بابل جان دو جوان را گرفت و دو جوان دیگر را نیز روانه بیمارستان کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ انحراف خودروی ۲۰۶ ساعت ۲:۱۴بامداد در موزیرج بابل منجر به جانباختن ۲ جوان ۱۸ساله و مصدومیت شدید دو جوان دیگر شد.
مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ بابل تکنسینهای پایگاههای دانشگاه و موزیرج را بلافاصله پس از دریافت گزارش به محل حادثه اعزام کرد و نیروهای امدادی در کوتاهترین زمان ممکن در محل حاضر شدند.
متأسفانه یک جوان ۱۸ ساله به علت شدت جراحات و خونریزی، فاقد علائم حیاتی بود و تلاشهای تکنسینهای اورژانس برای احیای آنها بینتیجه ماند.
جوان ۱۸ ساله دیگر نیز به بیمارستان شهید بهشتی بابل منتقل شد، اما اقدامات درمانی نیز مؤثر واقع نشد و جان خود را از دست داد.
دومرد ۱۸ ساله نیز در این حادثه به دلیل آسیبهای شدید از نوع مولتیتروما و هدتروما پس از انجام اقدامات درمانی اولیه، به بیمارستان شهید بهشتی بابل منتقل شدند.