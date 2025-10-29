پخش زنده
معاون وزیر نیرو با اعلام افزایش ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر کشور به بیش از ۲۷۰۰ مگاوات تاکید کرد: حفظ سرعت افزایش این نیروگاهها بهویژه در بخش نیروگاههای انشعابی نیاز به تسهیلگری شرکتهای توزیع دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محسن طرزطلب معاون وزیر نیرو و رئیس سازمان ساتبا گفت: تاکنون ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر کشور به بیش از ۲۷۰۰ مگاوات رسیده است و با افزودن نیروگاههای خورشیدی پشتبامی هدفگذاری شده به ظرفیت هزار مگاوات، توسعه انرژیهای پاک در کشور با سرعت و گستره بیشتری ادامه خواهد یافت.
وی، تسهیل گری شرکتهای توزیع برق در سراسر کشور را برای پاسخ به متقاضیان ساخت نیروگاههای خورشیدی پشتبامی خواستار و تاکید کرد: هدف اصلی، ترغیب و تشویق مردم به ساخت این نیروگاهها از طریق تبلیغات عمومی، تسهیلات کمبهره و تسهیل فرآیندهای اجرایی در شرکتهای توزیع برق سراسر کشور است.
طرزطلب خاطرنشان ساخت: براساس هدفگذاری صورت گرفته قرار است ماهانه حداقل حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ مگاوات به ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر اضافه شود.
محسن ذبیحی معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر نیز با اشاره به لزوم تسریع در اجرای طرحهای هوشمندسازی شبکه برق گفت: هدف توانیر، افزایش کنترلپذیری مصرف و جایگزینی سیاست «مدیریت هوشمند» به جای قطع برق است؛ در حال حاضر چند طرح در این زمینه در دست اجراست؛ بخشی از آنها درون مجموعه توانیر دنبال میشود و بخشی دیگر نیازمند همکاری وزارت صمت، بانک مرکزی و سایر نهادهای مرتبط است.
وی تصریح کرد: ظرفیت نصب ماهانه حدود ۱۴۰ هزار کنتور است، اما برای پاسخگویی به نیاز شبکه باید این عدد به ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار دستگاه در ماه افزایش یابد؛ کنتورهای هوشمند به ما امکان میدهند مصرف مشترکان را رصد و مدیریت کنیم؛ بدون این ابزارها، کنترل مصرف در شرایط افزایش سریع تقاضا تقریباً غیرممکن است.
ذبیحی خاطرنشان ساخت: در قالب سه یا چهار مدل مناقصه، برنامه داریم تا تامین و نصب حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیون کنتور هوشمند را تا پیش از پیک تابستان آینده به سرانجام برسانیم.
وی در پایان به برنامهریزی توانیر برای ایجاد ساختار مناسب در شرکتهای توزیع در زمینه تجدیدپذیرها اشاره کرد و گفت: ابلاغیه ایجاد ساختار جدید بهزودی صادر خواهد شد.