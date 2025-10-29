پخش زنده
مراکز خرید شانزلیزه و آلومینیوم به علت کوتاهی مالکان در ایمن سازی مناسب در فرصت و زمان اعلام شده ؛ از سوی شهرداری منطقه ۱۱ پلمب شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، در پی عدم تعهد مالکان و مدیران پاساژهای شانزلیزه و آلومینیوم واقع در خیابان جمهوری اسلامی نسبت به ایمنسازی و رفع نواقص ایمنی موجود در زمان اعلام شده توسط مالکان، این دو مرکز تجاری به دستور شهردار منطقه ۱۱ پلمب شدند.
مهدی قمی، شهردار منطقه ۱۱ در این باره گفت: با توجه به اهمیت ایمنی شهروندان و لزوم رعایت استانداردهای لازم در این خصوص در اماکن عمومی و تجاری، پس از چندین مرحله تذکر و همکاری نکردن مسئولان دو پاساژ مذکور، ناچار به پلمب آنها شدیم.
وی افزود: ایمنی شهروندان برای ما در اولویت است و هیچگونه اغماضی در برابر تخلفات و خطرهای احتمالی پذیرفته نیست.
شهردار منطقه ۱۱ گفت: این شهرداری در چارچوب قانون و با همکاری دستگاههای ذیربط، نظارت مستمر بر ایمنی ساختمانهای عمومی و تجاری را ادامه خواهد داد تا از بروز حوادث ناگوار جلوگیری شود.