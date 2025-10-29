مرحوم آیت الله ملک حسینی (ره) مظهر مردمداری و شجاعت بود
نائب رئیس مجلس خبرگان رهبری گفت: مرحوم آیت الله سید کرامت الله ملک حسینی (ره) مظهر مردمداری و شجاعت بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، آیت الله حسینی بوشهری نائب رئیس مجلس خبرگان رهبری در دومین کنگره نکوداشت سید کرامت الله ملک حسینی در یاسوج با بیان اینکه این کنگره با هدف تبیین ابعاد اخلاقی، فرهنگی، انقلابی و .. شخصیت مرحوم آیت الله العضمی سید کرامت الله ملک حسینی برگزار شد گفت: از اکثر شهرهای کشور شخصیتهای مهمی به احترام این عالم ربانی در این کنگره حاضر شدند و بر شکوه این کنگره افزودند. حسینی بوشهری با تقدیر از دست اندرکاران برگزاری این کنگره افزود: این کنگره به خوبی و در شان و شخصیت این عالم ربانی برگزار شد و جای تشکر و قدردانی دارد. وی با برشمردن خصوصیات مرحوم آیت العظمی سید کرامت الله ملک حسینی گفت: ایشان عالمی شجاع، قوی با دانش و با نفوذ در منطقه بود که نقش موثری در شکل گیری انقلاب در منطقه ایفا کردند. حسینی بوشهری گفت: مرحوم آیت الله سید کرامت الله ملک حسینی از شاگردان بنام امام خمینی (ره) بود و در محضر آیات و عظام بزرگی کسب دانش کرد و این دانش را به خوبی به مردم انتقال داد و به عنوان یک سرباز خود را به امام خمینی(ره) معرفی کرد. نائب رئیس مجلس خبرگان رهبری امام خمینی (ره) خطاب به سید کرامت الله فرمود که سید کرامت شما را هم مجروح کردند گفت: ایشان در جواب عنوان کردند که رسالت مین این است که در کنار مردم قرار گیرم همچنین عنوان کرد که این مردم دشمن دارند و باید در کنار آنها قرار گرفت. وی عنوان کرد: نام امیر المومنین علی (,ع) همیشه ورد زبان این سید غیور بود و هیچ کجروی را برنمی تافت و در مقابل ظلم صریح الحجه و یاور و یاریگر افراد ضعیف و مظلوم بود و همیشه تواضع و فروتنی سرمشق زندگی ایشان قرار داشت. رییس جامعه مدرسین قم اضافه کرد: وقتی ایشان به زندان عادل آباد شیراز رفت مردم دولت وقت را تهدید کردند که اگر این سید را آزاد نکنید شورش میکنیم و دولت مجبور شد او را آزاد کند ولی ایشان بعد از زندان هم دست از پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی نکشید و ادامه داد. وی عنوان کرد: دورد بر این چنین سیدهای بزرگواری و ما فراموش نمیکنیم خدمات و شجاعتهای این انسانهای بزرگ را، چرا که آنها در برابر تحریفها یک تنه ایستادند و نگذاشتند دین کمرنگ شود. حسینی بوشهری با تقدیر از سید شرف الدین ملک حسینی فرزند سید کرامت الله ملک حسینی عنوان کرد: باید از او هم تشکر کرد که چنین کنگرهای را هدایت و در برگزاری هر چه با شکوه ترآن تلاش کرد وی با بیان اینکه آیت الله سید کرامت الله ملک حسینی با تاسیس مدرسه در شیراز و حوزه در استان بسنده نکرد افزود: آیت الله سید کرامت الله ملک حسینی برای ترویج اهداف انقلاب و نظام در اقصی نقاط محروم کهگیلویه و بویراحمد نیز نقش آفرینی کرد. حسینی بوشهری با بیان اینکه در شرایط حساسی همانند جنگ ۱۲ روزه مردم نقش خود را به خوبی ایفا کردند گفت: دشمن با شهادت فرماندهان و اماکن نظامی قصد داشت انقلاب ما را خدشه دارد کند ولی مردم در کنار ولایت ایستادند و دشمن و دشمنان را مایوس کردند این است نقش فقیه در میدان. وی با بیان اینکه فقیه به موقع در میدان حاضر میشود، گفت: دنیا به خوبی نظاره گر تدبیر رهبری در این میدان بزرگ بود و مردم، گروه ها، احزاب و .. به خوبی کنار ولایت و پشت سر رهبری صف کشیدند و نشان دادند که ولایت و دست درازی به وطن خط قرمز آنها است. آیت الله حسینی بوشهری عنوان کرد: برگزاری چنین کنگرهها و نکوداشتهایی موجب میشود تا شجاعت و درایت شخصیتهای بزرگی، چون مرحوم آیت الله کرامت الله ملک حسینی را به نسلهای جوان معرفی کنیم و امیدواریم چنین شخصیتهایی همیشه در پناه حق محفوظ بمانند. حسینی بوشهری با بیان اینکه آیت الله ملک حسینی همیشه پناهگاهی برای مظلومان بود اضافه کرد: مرحوم آیت الله سید کرامت الله ملک حسینی همیشه عنوان میکرد که باید با شجاعت در کنار مردم و حق ایستاد.