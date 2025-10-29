به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس پلیس فتا استان اصفهان گفت: پرونده‌های کلاهبرداری رمزارز‌ها و فعالیت در این بازار بدون آگاهی و از طریق سکو‌های نامعتبر افزایش یافته است.

سرهنگ نعمت‌الله طاهرپور افزود: بسیاری از سکو‌های خارجی مجوز قانونی ندارند و خارج از نظارت کشور فعالیت می‌کنند.

وی ادامه داد:در ماه‌های اخیر شاهد افزایش چشمگیر پرونده‌هایی بوده‌ایم که شهروندان با وعده سود‌های بالا و سرمایه‌گذاری در رمزارز‌ها قربانی شده‌اند. بیشتر این طرح ها، با هدف جذب سرمایه و خروج پول از کشور طراحی شده‌اند و هیچ پشتوانه قانونی ندارند.

رئیس پلیس فتا استان اصفهان گفت: از رایج‌ترین شیوه‌های کلاهبرداری رمزارز‌ها در فضای مجازی افراد سودجو، فریب کاربران با تبلیغات و چهره‌های مشهور است و با این روش افراد را به سرمایه‌گذاری در طرح‌های نامعتبر رمزارزی تشویق می‌کنند.

طاهر پور در توصیه به کاربران رمزارز‌ها افزود: ورود به بازار رمزارز‌ها بدون دانش تخصصی و بررسی مجوز‌های قانونی، می‌تواند موجب از بین رفتن سرمایه، افشای اطلاعات بانکی و سوءاستفاده هویتی شود.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده فعالیت‌های مشکوک یا دریافت پیشنهاد سرمایه‌گذاری در فضای مجازی، موضوع را از راه نشانی www.fata.gov.ir یا شماره تماس ۰۹۶۳۸۰ گزارش دهند.