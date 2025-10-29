

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، جایگاه سوم تیمی در شرایطی برای پینگ پنگ ایران بدست آمد که کشور‌هایی همچون چین، کره جنوبی، روسیه، تایوان، تایلند، مجارستان، اسلوونی وسایر تیم‌ها در این مسابقات حضور داشتند و تیم ملی اعزامی کشورمان با تیم ملی کره جنوبی بصورت مشترک بر سکوی سومی این رقابت‌ها قرار گرفت.

تیم ملی تنیس روی میز کشورمان با ترکیب آرین غفاری، امین احمدیان و هلیا اصغری با سرمربیگری سید منصور علوی در این رقابت‌ها حاضر بود.