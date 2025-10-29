معاون فرهنگی و امور جوانان اداره‌کل ورزش و جوانان استان همدان، از حضور پررنگ مجموعه‌های مردمی استان در رویداد کشوری «جامعه‌پرداز» خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مهدی چاروسایی از حضور پررنگ مجموعه‌های مردمی استان در رویداد کشوری «جامعه‌پرداز» خبر داد و گفت: این رویداد به عنوان بزرگترین گردهمایی مجموعه‌های مردمی خانواده‌محور کشور، روز ۸ آبان‌ماه در مصلای تهران برگزار می‌شود.

وی افزود: در این گردهمایی که با محوریت موضوعات ازدواج، خانواده، جمعیت و هویت بانوان برگزار خواهد شد، بیش از ۲۵۰۰ مجموعه مردمی از سراسر کشور حضور دارند و از استان همدان نیز ۷۰ مجموعه فعال در حوزه خانواده و جوانان شرکت می‌کنند.

چاروسایی با اشاره به نقش مرکز جامع تحکیم خانواده سایبان مهر به عنوان رابط این رویداد در استان همدان، اظهار کرد: این مرکز مسئولیت شبکه‌سازی، هماهنگی و هم‌افزایی مجموعه‌های مردمی استان را بر عهده دارد تا با تعامل و همدلی، گام‌های مؤثری در جهت تحکیم بنیان خانواده و ارتقای شاخص‌های فرهنگی و اجتماعی استان برداشته شود.

وی بر اهمیت چنین رویداد‌هایی تأکید کرد و گفت: رویداد جامعه‌پرداز، فرصتی ارزشمند برای تبادل تجربیات، نمایش ظرفیت‌های مردمی و توسعه همکاری‌ها در مسیر تحقق خانواده پایدار و جامعه سالم است.

معاون فرهنگی و امور جوانان استان همدان در پایان خاطرنشان کرد: اداره‌کل ورزش و جوانان استان همدان از تمامی طرح‌ها و فعالیت‌هایی که با هدف تحکیم خانواده و ارتقای فرهنگ ازدواج و فرزندآوری برگزار می‌شوند، حمایت خواهد کرد.