به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مسابقات تنیس جایزه بزرگ هزار امتیازی اصفهان با تلاش یونس طلاور نایب قهرمانی تنیسور میزبان همراه شد.

رقابت‌های انفرادی جایزه بزرگ ۱۰۰۰ امتیازی تنیس ایران در مجموعه تنیس دانشگاه اصفهان با حضور ۱۶۷ بازیکن از سراسر کشور پیگیری شد.

در پایان رقابت‌های انفرادی، سامیار الیاسی از تهران عنوان قهرمانی را کسب کرد. یونس طلاور تنیسور اصفهانی به عنوان نایب قهرمان روی سکوی دوم ایستاد.

همچنین ارسلان قمی از تهران و کیارش حنیفی از آذربایجان غربی به صورت مشترک سوم شدند.

در بخش دوبل، یونس طلاور از اصفهان و کیارش حنیفی به مقام نخست دست یافتند و تیم سامیار الیاسی و حمیدرضا نداف از اصفهان هم به مقام دوم رسیدند.