به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، زارعی گفت: بر اساس الگوی نقشه‌های هواشناسی شرایط جوی امروز و فردا نسبتا پایدار و یکنواخت است و به لحاظ دمایی در اکثر نقاط استان کاهش محسوسی در این مدت نخواهیم داشت.

وی افزود: روز جمعه با افزایش گرادیان فشاری حاکم بر منطقه شرق کشور علاوه بر کاهش دما افزایش سرعت وزش باد قابل پیش بینی است که وزش تندباد در برخی ساعات و در برخی نقاط از جمله مرز شرقی و مناطق مستعد سبب خیزش گرد و خاک خواهد شد.

صبح امروز سربیشه با ۳ درجه سلسیوس خنک‌ترین و روز گذشته بندان و دهسلم با بیشینه دمای ۳۵ درجه سلسیوس گرم‌ترین ایستگاه‌های استان ثبت شدند.

نوسانات دما در مرکز استان هم بین ۲۸ و۸ درجه سلسیوس ثبت شد.