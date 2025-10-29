پخش زنده
کارشناسی هواشناسی خراسان جنوبی: طی ۴۸ ساعت آینده شرایط جوی در استان پایدار و یکنواخت است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، زارعی گفت: بر اساس الگوی نقشههای هواشناسی شرایط جوی امروز و فردا نسبتا پایدار و یکنواخت است و به لحاظ دمایی در اکثر نقاط استان کاهش محسوسی در این مدت نخواهیم داشت.
وی افزود: روز جمعه با افزایش گرادیان فشاری حاکم بر منطقه شرق کشور علاوه بر کاهش دما افزایش سرعت وزش باد قابل پیش بینی است که وزش تندباد در برخی ساعات و در برخی نقاط از جمله مرز شرقی و مناطق مستعد سبب خیزش گرد و خاک خواهد شد.
صبح امروز سربیشه با ۳ درجه سلسیوس خنکترین و روز گذشته بندان و دهسلم با بیشینه دمای ۳۵ درجه سلسیوس گرمترین ایستگاههای استان ثبت شدند.
نوسانات دما در مرکز استان هم بین ۲۸ و۸ درجه سلسیوس ثبت شد.