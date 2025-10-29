پخش زنده
رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس، ورود صندوق ذخیره فرهنگیان به بورس را گامی بزرگ برای شفافیت مالی و افزایش سود فرهنگیان دانست و گفت: برای ساماندهی سرمایههای فرهنگیان، باید صندوق ذخیره بهصورت یکجا وارد بورس شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از خانه ملت، نشست مشترک فراکسیون فرهنگیان مجلس شورای اسلامی با حضور حمیدرضا حاجیبابایی، نایبرئیس مجلس، علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، جمعی از اعضای فراکسیون و معاونان این وزارتخانه با موضوع اقتصاد آموزش و پرورش پیرامون بررسی مسائل متعددی از جمله وضعیت صندوق ذخیره فرهنگیان، معیشت معلمان، مدارس غیردولتی و نوسازی بناهای فرسوده در باشگاه فرهنگیان برگزار شد.
در این نشست حمیدرضا حاجیبابایی، رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس، با تأکید بر اینکه موضوعات آموزش و پرورش بهویژه فرهنگیان برای همه نمایندگان از اهمیت ویژهای برخوردار است، گفت: مجلس در هر زمانی برای معلمان و فرهنگیان خدمترسانی کرده است؛ چراکه مسائل آموزش و پرورش از اهمیت ویژهای برخوردار هستند. نقد دوستان در این نشست هم بهعنوان کمک محسوب میشود و از سر دلسوزی این انتقاد انجام میپذیرد.
وی ورود صندوق ذخیره فرهنگیان به بورس را گامی بزرگ برای شفافیت مالی و افزایش سود فرهنگیان دانست و یادآور شد: برای ساماندهی سرمایههای فرهنگیان، باید صندوق ذخیره بهصورت یکجا وارد بورس شود. اگر این اقدام انجام نشود، مشکلات روزبهروز افزایش خواهد یافت.
نماینده همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با اشاره به شکلگیری کارگروهی تخصصی برای ساماندهی سرمایههای فرهنگیان افزود: اولین جلسه این کارگروه بهزودی برگزار خواهد شد تا با حضور کارشناسان، ارزیابی دقیق وضعیت صندوق و راههای ورود آن به بورس انجام گیرد.
رئیس فراکسیون فرهنگیان درباره پیامدهای ورود صندوق به بورس تصریح کرد: اقتصاد کشور و بهویژه اقتصاد فرهنگیان متحول و شفافیت مالی ایجاد میشود. مدیران و کارشناسان وزارتخانه موظف خواهند بود همه درآمدها و فعالیتهای صندوق را بهصورت روزانه رصد کنند که این اقدام منجر به افزایش ارزش افزوده داراییها خواهد شد.
وی با اشاره به اهمیت هماهنگی میان مجلس، وزارت آموزش و پرورش و صندوق ذخیره فرهنگیان در آستانه بودجه سال آینده، ادامه داد: ضروری است مسیر ارتقای آموزش و پرورش با همکاری همه نهادها هموار شود.
فوقالعاده خاص؛ عدالت برای همه فرهنگیان
حاجیبابایی با تأکید بر اینکه فوقالعاده خاص باید برای همه کارمندان تعلق بگیرد، تصریح کرد: فوقالعاده خاص سهم همه کارمندان به ویژه فرهنگیان است و مجلس جز این را اجازه نخواهد داد، هرگونه تبعیض قابل قبول نیست؛ پیام فراکسیون فرهنگیان به دولت روشن است؛ فوقالعاده خاص یا باید برای همه فرهنگیان باشد یا اجرا نشود. معلمان ستون فقرات نظام آموزشی کشور هستند و بیتوجهی به آنان، تضعیف مستقیم آموزش و پرورش است.
رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس شورای اسلامی با اشاره به اقدامات مرتبط با صندوق ذخیره فرهنگیان ادامه داد: ارزیابی دقیق سرمایههای موجود صندوق، آمادهسازی شرکتهای زیرمجموعه برای واگذاری شفاف و فراهمسازی زمینه ورود صندوق به بورس تا پایان اسفندماه باید هرچه سریعتر به سرانجام برسد. با اجرای این طرح، فرهنگیان میتوانند بهصورت آنلاین و شفاف از وضعیت سرمایه خود مطلع شوند و از رشد و سود آن بهرهمند گردند. سرمایه صندوق در سالهای اخیر راکد مانده و سود واقعی به فرهنگیان پرداخت نمیشود.
نیروهای نهضتی و مدارس غیردولتی
حاجیبابایی درباره تعیینتکلیف نیروهای نهضتی و طرح امین گفت: جلسهای با حضور رئیسجمهور و وزیر مربوطه برگزار شد و پیگیریها تا حصول نتیجه نهایی ادامه خواهد داشت. همچنین باید بودجه آموزش و پرورش بهصورت دقیق مشخص شود تا یکبار برای همیشه کمبود بودجه آنها حل شود. آموزش و پرورش در معلم خلاصه میشود و باید صدای معلم را به گوش مسئولان مربوطه برسانیم.
وی با انتقاد از عملکرد برخی مدارس غیردولتی افزود: در بسیاری از مدارس غیردولتی به معلمان ظلم میشود. حقوق پرداختی در حد یک خدمتگزار است و حتی بیمه لحاظ نمیشود. حدود ۲۲۰ تا ۲۳۰ هزار معلم در این مدارس شاغل هستند و لازم است قانون مشخصی برای صیانت از حقوق آنان اجرا شود.
حاجیبابایی بر اهمیت اصلاح وضعیت معیشت و تأمین مسکن معلمان تأکید کرد و گفت: محور آموزش و پرورش، معلم است و تا معیشت آنان اصلاح نشود، هیچ تحول پایداری رخ نخواهد داد. حتی زیباترین مدارس هم بدون معلم توانمند و با حقوق مناسب، اثرگذار نخواهد بود.
ارزش واقعی صندوق و پرداخت سود به فرهنگیان
رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس شورای اسلامی ادامه داد: پانزده سال پیش میانگین حقوق معلمان حدود ۴۰۰ هزار تومان بود و امروز بیش از ۲۱ میلیون تومان است؛ اما سرمایه صندوق ذخیره حدود ۳۱ هزار میلیارد تومان است که با رشد حقوق باید حدود یکهزار و ششصد میلیارد تومان باشد. ارزش واقعی داراییها فاصله زیادی دارد و باید ارزیابی دقیق انجام شود.
نایبرئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: رستمی، نماینده نیشابور، مأمور بررسی دقیق ارزش داراییهای صندوق شده است. پرداخت مالیات و حقوق فرهنگیان همزمان ضروری است. هماکنون حدود ۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان سود صندوق اعلام شده و سهم واقعی فرهنگیان باید بیشتر باشد. دولت ۱۱ هزار میلیارد تومان بدهی به صندوق دارد و صندوق نیز حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان به فرهنگیان بدهکار است که باید بهصورت شفاف تسویه شود.
وزیر آموزش و پرورش: اصلاح ساختار صندوق و ارتقای معیشت معلمان
علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش، در این نشست اظهار داشت: تمام پیشنهادها و انتقادهای نمایندگان با همکاری معاونان بررسی خواهد شد تا بخشی از دغدغههای فرهنگیان برطرف شود.
عضو کابینه دولت چهاردهم در خصوص اصلاح صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: سیاست اصلی ما خروج از بنگاهداری و حرکت به سمت سهامداری است. کاهش نیروی انسانی، ادغام و حذف شرکتهای هزینهزا، ایجاد سامانه شفافیت و واحد حراست، از اقدامات مهم است. این اصلاحات آسان نیست، اما در مسیر تحقق آن حرکت میکنیم.
کاظمی درباره معیشت معلمان افزود: وضعیت موجود رضایتبخش نیست و معلم موتور محرکه نظام تعلیم و تربیت است. اجرای فوقالعاده خاص فرهنگیان نیازمند حمایت مجلس و همراهی دولت است و کمیته مشترکی برای پیگیری مطالبات تشکیل خواهد شد.
وی همچنین در ادامه اظهار داشت: مدارس غیردولتی نیاز به نظارت قوی دارند و بخشی از بینظمیهای نیروی انسانی هنوز باقی مانده است. نیروهای نهضتی و طرح امین در حال پیگیری هستند و با همکاری مجلس، تعیینتکلیف خواهند شد.
سخنگوی فراکسیون فرهنگیان: تشکیل کمیته مشترک پیگیری مسائل فرهنگیان
بهنام سعیدی سخنگوی فراکسیون فرهنگیان، بیان کرد: مقرر شد کمیته مشترک میان مجلس و وزارت آموزش و پرورش تشکیل شود تا موضوعاتی مانند صندوق ذخیره، اجرای فوقالعاده خاص و نوسازی مدارس فرسوده را پیگیری کند. نامهای به دولت نوشته میشود تا بر اجرای فوقالعاده خاص و سایر مسائل مهم تأکید شود و جلسات کمیته بهصورت منظم برگزار خواهد شد.
گفتنی است؛ در این نشست، موضوعاتی از قبیل موارد زیر توسط اعضای فراکسیون مطرح شد: بودجه آموزش و پرورش و برنامهریزی مالی سال آینده، پرداخت فوقالعاده خاص فرهنگیان، توجه به ورزش دانشآموزان، سازماندهی و شفافیت صندوق ذخیره فرهنگیان، مدارس غیردولتی و اشتغال فرهنگیان، چالشهای نیروی انسانی و طرحهای نهضتی، اقتصاد آموزش و پرورش و مولدسازی سرمایه، تدوین محتوای آموزشی و اجرای برنامههای کلان، تشکیل کمیتههای تخصصی و جلسات پیگیری، توجه به مولدسازی، توجه به سرایداران، تبعیض بین مدارس دولتی و غیردولتی، کیفیسازی آموزش، سهم آموزش و پرورش از تولید ناخالص داخلی و...