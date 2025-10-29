در دیدار رییس دبیرخانه کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور، و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، بر ضرورت گسترش مد پایدار در ایران و حرکت صنعت پوشاک به سوی تولید مسئولانه، استفاده بهینه از منابع و کاهش ضایعات تأکید شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، محسن گرجی، رییس دبیرخانه کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور با علی‌اکبر رنجبرزاده، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، دیدار و گفت‌وگو کردند.

در این نشست دو طرف ضمن بررسی رویکردهای نوین در حوزه مد، بر ضرورت حرکت صنعت مد کشور به سوی تولید مسئولانه، بهره‌وری منابع، کاهش ضایعات و تقویت چرخه‌های بومی و بازتولیدپذیر در زنجیره تأمین تأکید کردند.

در ادامه گفت‌وگو، موضوعات مرتبط با آموزش، فرهنگ‌سازی و استفاده از فناوری‌های نوین برای دستیابی به پایداری محیط‌زیستی و اقتصادی صنعت مد مطرح شد. همچنین، راهکارهای حمایت از کسب‌وکارهای خلاق، تسهیل فعالیت طراحان و تولیدکنندگان مد ایرانی، و توسعه صادرات محصولات مبتنی بر مد پایدار مورد بررسی قرار گرفت.

این دیدار با هدف هم‌افزایی میان مجلس شورای اسلامی و کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور و در جهت تدوین سیاست‌های حمایتی مؤثر و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای گسترش مد پایدار در ایران برگزار شد.