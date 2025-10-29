پخش زنده
لیگ جهاد تبیین در شهرکرد آغاز به کار کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،دبیر لیگ جت در استان گفت: جت همان جهاد تبیین است که از سه سال گذشته در استان کلید خورده است.
آقای رئیسی افزود: این لیگ کشوری است و برای تربیت دانش آموزان با تفکر نقاد و سواد رسانه بالا در مراحل منطقهای، شهرستانی، استانی و کشوری برگزار میشود.
وی گفت: سال گذشته ۷هزار دانش آموز از استان چهارمحال و بختیاری و سایر نقاط در این لیگ شرکت کردند.
مدیرکل آموزش و پرورش استان گفت: این لیگ در حوزههای مختلف فرهنگی، تربیتی، روایتی اعتقادی، جنگ ۱۲ روزه برگزار شد.
خدادادی افزود: مربیان این لیگ، از ترفندها توطئهها و پشت پرده رسانهای و تبلیغات نرم دشمنان علیه مسلمانان به نسل جوان کشور میگویند.
وی گفت: ۵ تیم برتر این لیگ به مرحله کشوری که آذرماه امسال در تهران برگزار میشود، راه خواهند یافت.
خدادای افزود: امسال همچنین از نفرات برگزیده سال گذشته تقدیر شد.