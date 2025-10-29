معاون سیاسی و اجتماعی استانداری خوزستان گفت: نظام مبتنی بر مطالبه‌گری و افزایش آگاهی عمومی از رویکرد‌های اساسی مورد انتظار در فعالیت‌های حزبی است و می‌تواند موجب گسترش فضای گفت‌و‌گو، تعامل سازنده و نظارت عمومی بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حبیب‌اله فضل‌اله‌پور در نشست دیدار با دبیران احزاب خوزستان اظهار کرد: احزاب سیاسی نقش مؤثری در سه مولفه محوری مشارکت، نظارت و معرفت سیاسی و اجتماعی دارند.

وی تأکید کرد: احزاب و گروه‌های سیاسی با ایفای نقش مؤثر در این سه مولفه می‌توانند زمینه‌ساز شکل‌گیری رفتار‌های سیاسی و اجتماعی نظام‌مند و تقویت بنیان‌های مردم‌سالاری در سطح جامعه باشند.

معاون سیاسی و اجتماعی استانداری خوزستان وجود احزاب را یکی از ضرورت‌های دنیای امروز عنوان کرد: تضارب و تعامل در انتقال مطالبات مردمی و نهادمند ساختن این مطالبات یکی از کارکرد‌های محوری احزاب تلقی می‌شود.

وی گفت: ایجاد نظام مبتنی بر نظارت‌پذیری، هدایت رفتار کارگزاران سیاسی و ارتقاء سطح معرفت عمومی جامعه برای شکل‌گیری روحیه‌ی مطالبه‌گری و افزایش مشارکت سیاسی از جمله مولفه‌های اصلی فعالیت‌های حزبی محسوب می‌شود.

فضل اله‌پور تصریح کرد: توسعه مشارکت سیاسی، تقویت فرهنگ نظارت و افزایش معرفت اجتماعی، سه محور اصلی برای پیشبرد اهداف جامعه مردم‌سالار بوده و احزاب سیاسی در تحقق این اهداف، مسئولیت و جایگاه ویژه‌ای دارند.

وی تصریح کرد: نظام سیاسی بدون حضور احزاب به تنهایی توانایی یک نظام پاسخگو بر گرفته از تمام نیازمندی‌های اجتماعی و سیاسی را نخواهد داشت.

مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری خوزستان نیز بر ضرورت تقویت جایگاه احزاب در فرایند انتخابات و نقش‌آفرینی آنها در ارتقاء کیفیت و افزایش مشارکت عمومی تأکید کرد.

صدیقه میری با اشاره به تغییرات جدید در روند برگزاری انتخابات شورا‌های اسلامی اظهار کرد: لازم است احزاب سیاسی بیش از گذشته در مسیر قانون‌مندی و اخذ مجوز‌های رسمی فعالیت خود اقدام کنند.

وی افزود: تاکنون تنها ۱۰ حزب به این اداره کل مراجعه کرده‌اند از این تعداد، استعلامات ۶ حزب به دستگاه‌های ذی‌ربط ارسال شده و روند قانونی چهار حزب دیگر به‌دلیل نقص مدارک متوقف مانده است.

میری در ادامه به تغییرات قانون جدید تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا و انتخاب شهرداران اشاره کرد و گفت: در قانون جدید، بسیاری از ایرادات گذشته برطرف شده و انتخابات پیش‌رو با فرآیند تمام‌الکترونیک برگزار خواهد شد که گامی مهم در جهت شفافیت، سرعت و دقت اجرای رأی‌گیری محسوب می‌شود.

مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری خوزستان همچنین با اشاره به نرخ ۴۹/۱ درصدی مشارکت در انتخابات ششمین دوره شورا‌های اسلامی در استان افزود: این میزان مشارکت نیازمند تلاش بیشتر فعالان سیاسی و اجتماعی است.

وی با قدردانی از همفکری و همراهی خانه احزاب، خواستار همگرایی و تعامل بیشتر احزاب، تشکل‌های مردمی و نخبگان سیاسی برای جلب مشارکت حداکثری شهروندان در انتخابات آتی شورا‌های اسلامی شهر و روستا شد.

میری تأکید کرد: اداره کل سیاسی استانداری خوزستان حمایت خود را از فعالیت قانون‌مند احزاب و تشکل‌های فرهنگی و اجتماعی اعلام می‌دارد و آماده همکاری در مسیر تقویت زیرساخت‌های سیاسی استان برای ارتقاء سطح مشارکت عمومی است.