پدافند غیرعامل، سپر دفاعی بخش کشاورزی در برابر تهدیدات است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز مهاباد؛ رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجانغربی در جلسه هماهنگی برنامههای اجرایی هفته پدافند غیر عامل در سازمان با تبیین اهمیت پدافند غیرعامل دربخش کشاورزی گفت: پدافند غیرعامل بهعنوان سپر دفاعی بخش کشاورزی در برابر تهدیدات، نقش مهمی در تأمین امنیت غذایی و پایداری تولید دارد.
محمدرضا اصغری افزود: با توجه به ماهیت پیچیده و چندلایه تهدیدات امروز، از جمله مخاطرات زیستی، اقلیمی و سایبری، اتخاذ رویکردی جامع در حوزه پدافند غیرعامل برای بخش کشاورزی آذربایجانغربی ضرورتی راهبردی است.
معاون برنامهریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی هم در این جلسه اظهار کرد: در جریان جنگ ۱۲ روزه تحمیلی اخیر، شاهد اجرای مؤثر اصول پدافند غیرعامل در بخش کشاورزی استان بودیم که نقش قابلتوجهی در استمرار تأمین کالاهای اساسی و حفظ زنجیره تولید داشت.
جمال امین عشایری، با اشاره به ضرورت تبیین و نهادینهسازی اهمیت پدافند غیرعامل در برنامههای توسعهای بخش کشاورزی افزود: اجرای دقیق مصوبات و ارسال بهموقع مستندات، از الزامات موفقیت در این حوزه است و باید بهصورت مستمر دنبال شود.
در این جلسه، موضوعاتی از جمله نحوه ذخیره سازی کالاهای اساسی، نهادههای دامی، مراکز قرنطینه نباتی، مقابله با قاچاق دام، بررسی نحوه مصرف سموم کشاورزی، تجهیز مرغداریها به سوخت دوگانه و ژنراتور برق اضطراری و نگهداری اسناد و همچنین طرحهای آب و خاک بررسی و تصمیماتی در این زمینه اتخاذ شد.