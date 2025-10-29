پخش زنده
رانندگان وانت بار در اروندکنار و چوئبده از اختصاص ندادن بار از بنادر ابراز گلایه کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ برخی از رانندگان وانت بارها در اروندکنار و چوئبده با ابراز گلایه درباره اختصاص ندادن بار از بنادر این دو شهر، از مسئولان خواستند در اینباره چاره اندیشی کنند.
بخشدار اروندکنار در اینباره گفت: تصمیم اخیر مبنی بر این است که بازرگانان میتوانند بار را به هر جایی از کشور انتقال دهند که این بخشنامه باعث ضرر و زیان محلی در برخی از شغلها شده است.
آقای جلالی افزود: قطعا تصمیم گیرندگان این موضوع کار کارشناسی به شکل کلان برای کل کشور انجام دادهاند و باید آسیبهای وارده به منطقه نیز لحاظ میشد.
او ادامه داد: امیدواریم با هم اندیشی و هم فکری با مسئولان و متولیان امر، ترخیص کاران و لنجداران منطقه کمترین آسیبی به اشتغال منطقه وارد شود.