مرمت حمام تاریخی روستای آبچنار چهارمحال و بختیاری ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان گفت: مرمت حمام تاریخی روستای آبچنار شهرستان خانمیرزا تاکنون ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
علیرضا جیلان گفت: برای مرمت حمام تاریخی روستای آبچنار در شهرستان خانمیرزا ۴۴۰ میلیون ریال اعتبار اختصاص داده شد.
وی افزود: جمعآوری خاکهای توده شده در پشت دیوارهای حمام و عوامل جذب رطوبت در جدارههای حمام و اجرای کانال برای دفع رطوبت در بیرون بنا از مهمترین عملیات مربوط به مرمت حمام تاریخی روستای آبچنار شهرستان خانمیرزا بهشمار میرود.
جیلان افزود: حفاظت و مرمت بناهای تاریخی از مهمترین اولویتهای ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی چهارمحال و بختیاری است. ش