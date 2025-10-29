پخش زنده
امروز: -
کتاب جامع و تمامرنگی «سنگنوردی کودکان و نوجوانان» به چاپ رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، «محمد شاهمرادی» نوسینده این کتاب و مربی سنگ نوردی درباره این کتاب نتیجهی سالها تجربهی آموزشی با کودکان در باشگاه و طبیعت هست؛ همراه با تصویرسازیهای حرفهای، تمرینهای عملی، نکات ایمنی، و مسیرهای رشد مهارتی ویژهی سنین پایین است. این کتاب در ده فصل نوشته شده است؛ و سعی در تشویق کودکان و نوجوانان به رشته سنگنوردی دارد.
این کتاب مناسب برای، والدین علاقمند به فعالیتهای بدنی فرزندانشون، مربیان و باشگاهداران سنگنوردی، معلمان تربیتبدنی، مربیان پیشدبستانی و مهد کودک، هر کسی که میخواد کودکان رو با روشی امن، اصولی و جذاب وارد دنیای سنگنوردی کند. این کتاب تمامرنگی هست و با کیفیت بالا چاپ شده؛ ناشر با ۱۰٪ تخفیف ویژه برای خرید آنلاین ارائه داده است.
لینک خرید مستقیم کتاب:
https://B۲n.ir/bd۹۶۲۹