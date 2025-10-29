پخش زنده
رئیس پارک علم و فناوری استان کرمانشاه گفت: رویداد ملی امید با هدف شناسایی و توانمندسازی صاحبان ایده در چهار حوزه تخصصی در کرمانشاه برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، سیامک آزادی امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به برگزاری رویداد ملی امید در استان، اظهار کرد: هدف از این رویداد، شناسایی، هدایت و توانمندسازی صاحبان ایده و علاقهمندان به راهاندازی کسبوکارهای فناورانه و نوآورانه است.
وی افزود: یکی از چالشهای اصلی در مسیر ایجاد کسبوکارهای فناورانه، مراحل ابتدایی راهاندازی است که شامل شناسایی افراد مستعد، هدایت و ارائه مشاورههای تخصصی به آنها میشود.
بسیاری از افراد به دلیل ترس از شکست یا ابهام در الزامات ورود به فضای کارآفرینی، از ورود به این مسیر بازمیمانند.رئیس پارک علم و فناوری استان کرمانشاه با اشاره به اجرای «پویش ملی توانافزایی شکلگیری هستههای فناور و نوآور» از سوی معاونت فناوری و نوآوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، گفت: این طرح سال گذشته در سراسر کشور آغاز شد و در گام نخست، استان کرمانشاه در حوزه تخصصی بازی و انیمیشن عملکرد بسیار موفقی داشت و توانست بیش از ۳۰ تیم و هسته فناور را شناسایی و وارد مسیر استارتآپی کند.
وی ادامه داد: در ارزیابی مرحله دوم این طرح، ۱۲ پارک علم و فناوری از سراسر کشور برای ادامه همکاری انتخاب شدند که خوشبختانه پارک علم و فناوری کرمانشاه نیز در میان استانهای منتخب قرار گرفت. آزادی با اشاره به جزئیات اجرای مرحله دوم، اظهار کرد: در این مرحله، با عنوان جشنواره ملی امید، فرآیند شناسایی و توانمندسازی در چهار حوزه تخصصی انجام میشود که شامل تولید محتوای رسانهای و دیجیتال، صنایع خلاق نرم و فرهنگی، کشت و پرورش گیاهان دارویی و فعالیتهای گلخانهای است.
آزادی افزود: در هر یک از این حوزهها بر اساس ظرفیتها و زیرساختهای موجود استان، افراد مستعد شناسایی و پس از آموزش، در قالب تیمهای فناور و استارتآپی سازماندهی میشوند.
وی درباره ظرفیتهای موجود در استان گفت: کرمانشاه در حوزه گیاهان دارویی و کشت گلخانهای دارای پتانسیل بالایی است و برخی شرکتهای فناور تحت حمایت پارک، اکنون در حال رقابت با شرکتهای بینالمللی هستند و حتی بازارهایی را در کشورهای همسایه از جمله عراق به دست آوردهاند.رئیس پارک علم و فناوری استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: در قالب این طرح، پس از مرحله شناسایی، افراد وارد دورههای آموزشی و کارگاههای تخصصی میشوند تا ضمن آشنایی با فضای واقعی کسبوکار، با کمک منتورها و مشاوران باتجربه، مسیر درستی را برای توسعه ایده خود طی کنند.
وی تصریح کرد: این طرح کمک میکند تا فرآیند پذیرش و حمایت از هستههای فناور در پارک علم و فناوری بهصورت نظاممند انجام شود و ما به جای انتظار برای مراجعه متقاضیان، بهطور فعال به شناسایی استعدادها در حوزههای اولویتدار استان بپردازیم.
آزادی گفت: فراخوان ثبتنام در رویداد ملی امید تا پایان آبانماه ادامه دارد و اجرای مجموعه رویدادها و کارگاههای تخصصی از آذرماه آغاز و تا پایان سال جاری در استان کرمانشاه ادامه خواهد داشت.