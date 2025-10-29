به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مجمع انتخابات هیئت فوتبال استان مازندران که قرار بود امروز چهارشنبه ۷ آبان ماه برای انتخاب رییس جدید این هیئت با حضور رئیس فدراسیون فوتبال در ساری برگزار شود لغو شد.

علی اکبر عالیشاه دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران دیروز با ارسال نامه ای به مدیر کل ورزش و جوانان استان اعلام کرده بود بر اساس پیگیری های این اداره کل و مدیر کل ارزیابی عملکرد و بازرسی آن مجموعه و اسناد مثبته مالی متعدد، عملکرد مالی هئیت فوتبال مازندران دارای شبه فراوان و فاقد رسیدگی قانونی است.



پیرو این نامه، حسین بریمانی مدیر کل ورزش و جوانان مازندران نیز با ارسال نامه ای به مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال با اشاره به نامه دادستانی اعلام کرد در این مجمع شرکت نمی کند و در صورت برگزاری هیچ مسئولیتی را متقبل نخواهد بود.

رحیم درزی خلردی رئیس هیئت فوتبال مازندران امروز در جمع اعضای مجمع گفت: انتخابات هیئت فوتبال مازندران، امروز لغو و به زمان دیگری موکول شده است.