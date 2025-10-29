پخش زنده
۱۲ تن برنج ایرانی احتکارشده درسبزوار کشف وضبط شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس بسیج اصناف سبزوار گفت: این مقدار برنج در پی گزارشهای مردمی و پیگیریهای میدانی مأموران بسیج اصناف شهرستان سبزوار با همکاری اداره اماکن عمومی و بازرسی اتاق اصناف از زیرزمین یک منزل مسکونی کشف شد.
سرهنگ پاسدار احمد محمدیجم، ادامه داد: این اقدام در راستای مقابله با احتکار و جلوگیری از ایجاد التهاب در بازار مواد غذایی انجام شد و فرد متخلف به مراجع قضایی معرفی شد.
محمدیجم افزود: بسیج اصناف سبزوار در ماههای اخیر با اجرای طرحهای مشترک بازرسی و رصد مستمر بازار، نقش مؤثری در برخورد با پدیدههایی، چون گرانفروشی، احتکار و عرضه خارج از شبکه ایفا کرده است.
وی اظهار کرد: واحد بازرسی و نظارت این اداره به صورت مستمر بر فعالیت واحدهای اقتصادی اعم از انبارها، سردخانهها، مراکز عمده نگهداری کالا، مراکز تولید و توزیع نهادههای دامی نظارت داشته و با تخلفات برخورد میکند.
محمدیجم اعلام کرد: سامانه تلفنی ۱۲۴ نیز آماده دریافت شکایات و گزارشهای مردمی از نحوه عرضه کالا و خدمات است.
۲۰ هزار واحد صنفی زیر نظر ۴۰ اتحادیه در شهرستان سبزوار فعالیت دارند.