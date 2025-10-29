پخش زنده
امروز: -
شانزدهمین جشنواره مردمی فیلم عمار با موضوع «نبرد تمدنی ایران اسلامی با غرب وحشی» برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ این رویداد مردمی شامل چهار بخش رقابتی، فیلم ما، اکران مردمی و جوایز مردمی است.
علاقهمندان برای ارسال اثر و کسب اطلاعات بیشتر تا نیمه آبان فرصت دارند به نشانی AmmarFilm.ir مراجعه کنند.
آثار به صورت حضوری و نمایش برخط آثار منتخب در بسترهای جشنواره دی ماه سال جاری و اکران مردمی فیلمهای منتخب هم از دی ماه سال جاری تا پاییز سال آینده به نمایش گذاشته میشود.