به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ این رویداد مردمی شامل چهار بخش رقابتی، فیلم ما، اکران مردمی و جوایز مردمی است.

علاقه‌مندان برای ارسال اثر و کسب اطلاعات بیشتر تا نیمه آبان فرصت دارند به نشانی AmmarFilm.ir مراجعه کنند.

آثار به صورت حضوری و نمایش برخط آثار منتخب در بستر‌های جشنواره دی ماه سال جاری و اکران مردمی فیلم‌های منتخب هم از دی ماه سال جاری تا پاییز سال آینده به نمایش گذاشته می‌شود.