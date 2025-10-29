صعود سوسیداد، سویا و والنسیا از دور نخست

صعود سوسیداد، سویا و والنسیا از دور نخست

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج مسابقات به این شرح است:

اورنزه ۴ – ۲ رئال اویدو (وقت اضافه)

آتلتیکو توردسیاس ۱ – ۲ بورگوس (وقت اضافه)

لوگرونیس ۰ – ۴ راسینگ سانتاندر

لانگرئو ۰ – ۰ راسینگ فرول (در ضربات پنالتی ۳ – ۴ به سود راسینگ فرول)

تروپزون ۱ – ۳ کولتورال لیونزا

نگریرا ۰ – ۳ رئال سوسیداد

اوته بو ۰ – ۳ اوئسکا

کنستانسیا ۲ – ۳ جیرونا (وقت اضافه)

مورسیا ۱ – ۳ کادیس

رودا ۱ – ۵ گرانادا

ماراسنا ۰ – ۵ والنسیا

تولدو ۱ – ۴ سویا

اینتر والده مورو ۰ – ۱۱ ختافه

گوادالاخارا ۲ – ۱ کاسه رنو

رایو ماخاداهوندا ۱ – ۴ تالاورا

سان فرناندو ۰ – ۳ آلباسته

آلکالا ۰ – ۳ تنه ریف

اکسترمادورا ۳ – ۱ لاس پالماس