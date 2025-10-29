پخش زنده
دور نخست فوتبال جام حذفی اسپانیا موسوم به کوپا دل ری پیگیری شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج مسابقات به این شرح است:
اورنزه ۴ – ۲ رئال اویدو (وقت اضافه)
آتلتیکو توردسیاس ۱ – ۲ بورگوس (وقت اضافه)
لوگرونیس ۰ – ۴ راسینگ سانتاندر
لانگرئو ۰ – ۰ راسینگ فرول (در ضربات پنالتی ۳ – ۴ به سود راسینگ فرول)
تروپزون ۱ – ۳ کولتورال لیونزا
نگریرا ۰ – ۳ رئال سوسیداد
اوته بو ۰ – ۳ اوئسکا
کنستانسیا ۲ – ۳ جیرونا (وقت اضافه)
مورسیا ۱ – ۳ کادیس
رودا ۱ – ۵ گرانادا
ماراسنا ۰ – ۵ والنسیا
تولدو ۱ – ۴ سویا
اینتر والده مورو ۰ – ۱۱ ختافه
گوادالاخارا ۲ – ۱ کاسه رنو
رایو ماخاداهوندا ۱ – ۴ تالاورا
سان فرناندو ۰ – ۳ آلباسته
آلکالا ۰ – ۳ تنه ریف
اکسترمادورا ۳ – ۱ لاس پالماس