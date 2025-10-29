پخش زنده
امروز: -
در پی افزایش نگرانکننده تلفات فک خزری در سواحل جنوبی دریای خزر، گشت دریایی مشترک با هدف پایش دقیق و شناسایی لاشههای تازه این گونه در خطر انقراض، بامداد امروز در آبهای ساحلی استان گیلان انجام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان اعلام کرد: این عملیات با تمرکز بر مناطق بحرانی و بررسی دقیق سواحل انزلی، رشت و کیاشهر که بیشترین میزان تلفات فک خزری در ماههای اخیر از آنها گزارش شده، تا عمق ۲۰۰ متر از آب دریا انجام شد.
هدف اصلی این گشت، یافتن لاشههای تازه برای انجام بررسیهای تخصصی و کالبدگشایی علمی بود.
با توجه به اینکه اغلب لاشههای مشاهدهشده در هفتهها و ماههای گذشته دچار پوسیدگی شدید یا تورم بوده و امکان نمونهبرداری علمی از آنها وجود نداشت، این اقدام با تمرکز بر مناطق پرخطر و در چارچوب برنامه ملی حفاظت از فک خزری انجام شد.
این اداره کل اعلام کرد: بر اساس آمار رسمی، از ابتدای امسال تاکنون لاشه ۶۰ قلاده فک خزری در سواحل استان گیلان مشاهده شده که حدود دو سوم آنها در بازه زمانی بیست شهریور تا پنج آبان ماه گزارش شده است.
این روند افزایشی، زنگ خطری جدی برای وضعیت زیستی این گونه ارزشمند و تنها پستاندار دریای خزر محسوب میشود.
لاشههای تازه در صورت کشف، به مرکز حفاظت فک خزری منتقل خواهند شد تا با انجام آزمایشهای تخصصی، علت دقیق مرگومیر این پستانداران دریایی مشخص شود.
این اقدام با همکاری نهادهای تخصصی و پشتیبانی اداره کل بنادر و دریانوردی استان در حال اجراست.