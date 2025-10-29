به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ رئیس پارک ملی دریاچه ارومیه با اشاره به نقش جزایر این پارک در پایداری جمعیت گونه‌های ارزشمند حیات‌وحش گفت: کاهش منابع آبی در فصول گرم سال، از تهدید‌های پیشِ‌روی زیستگا‌ههای جزیره‌ای است و برای مدیریت این وضعیت، برنامه‌های حفاظتی و پایشی با جدیت ادامه دارد.

بهزادشیرپنجه افزود: جزایرکبودان، اسپیر، آرزو و اشک ازمهمترین زیستگاه‌های حیات‌وحش در محدوده دریاچه هستند و هرگونه تغییر در منابع آب و پوشش گیاهی این جزایر، مستقیم بر جمعیت گونه‌های شاخص اثر می‌گذارد.

شیرپنجه اظهارکرد: در شش ماهه نخست امسال، اقداماتی همچون پایش مستمر جزایر، تأمین آب آب‌انبارها، لایروبی مسیر‌های دسترسی، کنترل ورود‌های غیرمجاز و تیمار و رهاسازی گونه‌های آسیب‌دیده انجام شده است و این روند بدون وقفه ادامه دارد.

وی، با بیان اینکه کاهش منابع آبی در فصل تابستان می‌تواند زیستگاه‌ها را با چالش جدی روبه‌رو کند، گفت: گونه‌هایی نظیر قوچ و میش ارمنی، گوزن زرد ایرانی و برخی پرندگان آبزی بیشترین حساسیت را نسبت به این تغییرات دارند و به همین دلیل مدیریت منابع آب، اولویت نخست است.

رئیس پارک ملی دریاچه ارومیه، همچنین به برنامه‌های نیمه دوم سال اشاره کرد و افزود: احیای منابع آب طبیعی، توسعه پوشش گیاهی بومی و هوشمندسازی پایش جزایر با استفاده از پهپاد‌های حرارتی در دستور کار قرار دارد که این اقدامات کمک می‌کند وضعیت زیستگاه‌ها دقیق‌تر و سریع‌تر رصد شود.

وی افزود: پایداری جزایر و حیات‌وحش دریاچه، مرهون فداکاری محیط‌بانانی است که در سخت‌ترین شرایط اقلیمی و با کمترین امکانات، از طبیعت ارومیه حفاظت می‌کنند.