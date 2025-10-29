پخش زنده
کاهش منابع آبی، تهدیدی جدی برای حیاتوحش جزایر دریاچه ارومیه است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ رئیس پارک ملی دریاچه ارومیه با اشاره به نقش جزایر این پارک در پایداری جمعیت گونههای ارزشمند حیاتوحش گفت: کاهش منابع آبی در فصول گرم سال، از تهدیدهای پیشِروی زیستگاههای جزیرهای است و برای مدیریت این وضعیت، برنامههای حفاظتی و پایشی با جدیت ادامه دارد.
بهزادشیرپنجه افزود: جزایرکبودان، اسپیر، آرزو و اشک ازمهمترین زیستگاههای حیاتوحش در محدوده دریاچه هستند و هرگونه تغییر در منابع آب و پوشش گیاهی این جزایر، مستقیم بر جمعیت گونههای شاخص اثر میگذارد.
شیرپنجه اظهارکرد: در شش ماهه نخست امسال، اقداماتی همچون پایش مستمر جزایر، تأمین آب آبانبارها، لایروبی مسیرهای دسترسی، کنترل ورودهای غیرمجاز و تیمار و رهاسازی گونههای آسیبدیده انجام شده است و این روند بدون وقفه ادامه دارد.
وی، با بیان اینکه کاهش منابع آبی در فصل تابستان میتواند زیستگاهها را با چالش جدی روبهرو کند، گفت: گونههایی نظیر قوچ و میش ارمنی، گوزن زرد ایرانی و برخی پرندگان آبزی بیشترین حساسیت را نسبت به این تغییرات دارند و به همین دلیل مدیریت منابع آب، اولویت نخست است.
رئیس پارک ملی دریاچه ارومیه، همچنین به برنامههای نیمه دوم سال اشاره کرد و افزود: احیای منابع آب طبیعی، توسعه پوشش گیاهی بومی و هوشمندسازی پایش جزایر با استفاده از پهپادهای حرارتی در دستور کار قرار دارد که این اقدامات کمک میکند وضعیت زیستگاهها دقیقتر و سریعتر رصد شود.
وی افزود: پایداری جزایر و حیاتوحش دریاچه، مرهون فداکاری محیطبانانی است که در سختترین شرایط اقلیمی و با کمترین امکانات، از طبیعت ارومیه حفاظت میکنند.