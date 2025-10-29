پخش زنده
راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان امسال از میدان بسیج تا مصلی امام علی (ع) در کرمان برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان،رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در جمع خبرنگاران گفت: این مراسم از ساعت ۹ صبح آغاز میشود و آیت الله خاتمی نماینده مردم کرمان در مجلس خبرگان رهبری در پایان سخنرانی می کند.
انجم شعاع افزود: مراسم راهپیمایی ۱۳ آبان همزمان در ۲۰۰ نقطه از شهرها و روستاهای استان برگزار میشود.
وی انجام برنامههای تبلیغی در مدارس ، دانشگاهها و ادارات ، برگزاری مسابقات مناظره دانشجویان در جهاد دانشگاهی ، مسابقه عکاسی ویژه دانش آموزان، برگزاری اجتماعات تبیینی و روشنگری در دانشگاهها،انجام مسابقات ورزشی ، برگزاری جلسات پرسش و پاسخ دانشجویی، مناظره دانش آموزان با دانشجویان و برپایی غرفههای فرهنگی _ تبلیغی در طول مسیر راهپیمایی را از برنامههای جنبی مراسم ۱۳ آبان عنوان کرد.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی همچنین گفت:به دلیل همزمانی ۱۳ آبان با شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها ، امسال این مراسم با حضور هیئتهای مذهبی در راهپیمایی برگزار میشود.