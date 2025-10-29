به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان،رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در جمع خبرنگاران گفت: این مراسم از ساعت ۹ صبح آغاز میشود و آیت الله خاتمی نماینده مردم کرمان در مجلس خبرگان رهبری در پایان سخنرانی می کند.

انجم شعاع افزود: مراسم راهپیمایی ۱۳ آبان همزمان در ۲۰۰ نقطه از شهرها و روستاهای استان برگزار می‌شود.

وی انجام برنامه‌های تبلیغی در مدارس ، دانشگاه‌ها و ادارات ، برگزاری مسابقات مناظره دانشجویان در جهاد دانشگاهی ، مسابقه عکاسی ویژه دانش آموزان، برگزاری اجتماعات تبیینی و روشنگری در دانشگاه‌ها،انجام مسابقات ورزشی ، برگزاری جلسات پرسش و پاسخ دانشجویی، مناظره دانش آموزان با دانشجویان و برپایی غرفه‌های فرهنگی _ تبلیغی در طول مسیر راهپیمایی‌ را از برنامه‌های جنبی مراسم ۱۳ آبان عنوان کرد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی همچنین گفت:به دلیل همزمانی ۱۳ آبان با شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها ، امسال این مراسم با حضور هیئت‌های مذهبی در راهپیمایی برگزار می‌شود.