دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، با تأکید بر ظرفیت درمانی و توان‌بخشی هنر، خواستار ایجاد رشته دانشگاهی «هنر درمانی» در دانشکده‌ها و مراکز آموزش عالی کشور شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه، در حاشیه بازدید از نمایشگاه هنری «همام» ـ که با هدف معرفی آثار هنرمندان دارای معلولیت برگزار شده است ـ ضمن قدردانی از برگزارکنندگان و هنرمندان، اظهار کرد: «آثار این هنرمندان، تجلی اسماء جمالیه الهی در عالم ماده است و نشان می‌دهد که ناتوانی فیزیکی مانعی برای شکوفایی استعداد و خلاقیت نیست.»

وی افزود: در یک سال اخیر تحول چشمگیری در نگرش جامعه نسبت به هنرمندان دارای معلولیت پدید آمده و این نمایشگاه بستری فراهم کرده تا مردم و مسئولان از نزدیک با توانمندی‌های درخشان این هنرمندان آشنا شوند؛ افرادی که گرچه با محدودیت‌هایی روبه‌رو هستند، اما از بسیاری از افراد به‌ظاهر توانمند، پرتوان‌تر و خلاق‌ترند.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به جنبه‌های روحی و معنوی آثار ارائه‌شده گفت: «اراده، امید و نشاطی که در این هنرمندان موج می‌زند، می‌تواند الگوی زیست مؤمنانه و الهام‌بخش جوانان و نوجوانانی باشد که گاهی دچار ناامیدی می‌شوند.»

خسروپناه با تأکید بر ظرفیت چندوجهی هنر تصریح کرد: «هنر فقط ابزار بیان نیست؛ بلکه می‌تواند نقش درمانی، توان‌بخشی و بازآفرینی روحی و روانی داشته باشد. جلوه‌های هنر درمانی را می‌توان به‌روشنی در این نمایشگاه مشاهده کرد.»

او در همین راستا خواستار شد تا دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی هنری، رشته‌ها و دوره‌های تخصصی «هنر درمانی» و «توان‌بخشی هنری» را در برنامه‌های آموزشی خود بگنجانند.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنین با اشاره به اقدامات این شورا در زمینه حمایت از افراد دارای معلولیت گفت: «کمیسیون امور معلولان با مسئولیت سازمان بهزیستی در حال تدوین پیشنهادهای اجرایی است و به‌زودی نتایج آن برای تصویب به شورا ارائه می‌شود.»

وی با تأکید بر ضرورت توجه به همه گروه‌های دارای معلولیت افزود: «نباید تمرکز صرف بر یک نوع معلولیت باشد؛ کسانی که دچار آسیب‌های نخاعی یا معلولیت‌های پنهان‌اند نیز نیازمند حمایت ویژه‌اند.»

خسروپناه همچنین پیشنهاد کرد گفت‌وگوهای مستندی با هنرمندان دارای معلولیت انجام و در قالب سندی راهبردی از مطالبات و چالش‌های آنان تدوین شود تا مبنای همکاری مشترک میان وزارت‌خانه‌های کشور، علوم، بهداشت، آموزش و پرورش و سازمان بهزیستی قرار گیرد.

وی در پایان با تأکید بر آمادگی شورای عالی انقلاب فرهنگی برای همکاری با مجلس شورای اسلامی در اصلاح قوانین مرتبط با حمایت از افراد دارای معلولیت گفت:

«در دوره جدید، تعامل شورا با سازمان بهزیستی تقویت شده و این هم‌افزایی می‌تواند زمینه‌ساز تصمیم‌های مؤثر و پایدار در حمایت از این قشر ارزشمند باشد.»