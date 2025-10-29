معاون هماهنگی توزیع توانیر با اشاره به اجرای طرح نیروگاه‌های ۳ مگاواتی در استان‌ها اظهار داشت: تا کنون حدود ۳۰۰ مگاوات از این طرح‌ها وارد مدار شده و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال، ۱۵۰۰ مگاوات دیگر از پروژه‌های سه‌مگاواتی و ۱۰۰۰ مگاوات از طرح‌های بخش خصوصی نیز به ظرفیت شبکه افزوده شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محسن ذبیحی در نشست مجمع عمومی شرکت‌های توزیع نیروی برق کشور با اشاره به برنامه وزارت نیرو برای توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر، گفت: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، تا پایان سال جاری باید هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی پشت‌بامی در کشور نصب و به شبکه متصل شود و تحقق این هدف نیازمند همکاری و تمرکز ویژه شرکت‌های توزیع است.

ذبیحی با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های کشور برای افزایش تولید برق، سامانه‌های کوچک مقیاس خورشیدی پشت‌بامی است، اظهار داشت: در حال حاضر بیش از ۲۵ هزار درخواست احداث نیروگاه خورشیدی ثبت شده که بیش از ۲۲ هزار مورد از آنها در مرحله بازدید ناظران شرکت‌های توزیع قرار دارد. انتظار داریم همکاران این موضوع را در صدر اولویت کاری خود قرار دهند تا فرآیند اتصال متقاضیان تسریع شود.

وی افزود: پلتفرم‌های متعددی برای ثبت درخواست و جذب متقاضیان در حال فعالیت هستند و وظیفه شرکت‌های توزیع، همکاری کامل برای صدور مجوز و تأیید اتصال است. نباید اجازه دهیم که مراحل اداری موجب توقف طرح یا دلسردی متقاضیان شود؛ چرا که مسیر دیگری برای تحقق اهداف تجدیدپذیر وجود ندارد.

ذبیحی از هماهنگی با بانک‌ها برای اعطای تسهیلات کم‌بهره به متقاضیان نیروگاه‌های خورشیدی خبر داد و گفت: در برخی استان‌ها فرآیند پرداخت تسهیلات آغاز شده و در استان‌های دیگر نیز لازم است به سرعت عملیاتی شود تا خانوار‌ها و کشاورزان بتوانند بدون مانع اقدام کنند.

معاون هماهنگی توزیع توانیر در ادامه با اشاره به اجرای طرح نیروگاه‌های ۳ مگاواتی در استان‌ها اظهار داشت: تا کنون حدود ۳۰۰ مگاوات از این طرح‌ها وارد مدار شده و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال، ۱۵۰۰ مگاوات دیگر از پروژه‌های سه‌مگاواتی و ۱۰۰۰ مگاوات از طرح‌های بخش خصوصی نیز به ظرفیت شبکه افزوده شود.

وی تصریح کرد: شرکت‌های توزیع باید با دقت، نقشه اتصالات و زیرساخت‌های لازم را فراهم کنند تا پروژه‌ها بدون تأخیر به شبکه متصل شوند. هزینه‌های مربوط به این فرآیند نیز از محل منابع ساتبا تأمین خواهد شد.

ذبیحی ضمن قدردانی از همکاری شرکت‌های استانی، یادآور شد: طبق ابلاغ دفتر وزیر نیرو، مقرر شده است سهم هر استان از احداث نیروگاه‌های خورشیدی پشت‌بامی مشخص و میزان تحقق آن تا پایان سال ارزیابی شود. تحقق این اهداف، نشانگر هم‌افزایی مجموعه صنعت برق در مسیر توسعه انرژی‌های پاک است.

وی در پایان تأکید کرد: اگر موانعی در اجرای طرح‌ها وجود دارد، باید شفاف و سریع اعلام شود تا تصمیم‌گیری لازم صورت گیرد. صنعت برق کشور با همراهی شرکت‌های توزیع می‌تواند تا پایان سال حداقل ۲۵۰۰ مگاوات به ظرفیت تولید برق خورشیدی کشور بیفزاید و این هدف، با همدلی و اقدام جهادی همکاران قابل تحقق است.