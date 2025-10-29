پخش زنده
پرندگان شکاری آسمان مازندران، در معرض شکار افراد سودجو قرار دارند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ پرندگان شکاری آسمان مازندران، در معرض شکار افراد سودجو قرار دارند.
این پرندگان که از نوع کمیاب هستند توسط افراد سودجو و شیاد، صید و شکار میشوند و برای فروش به کشورهای دیگر انتقال داده میشوند.
برای پایش پرندگان شکاری در مازندران؛ شمارش انواع پرندگان شکاری در شهرستان گلوگاه انجام شد.
مدیر گروه شمارش پرندگان شکاری گلوگاه گفت: کار شمارش پرندگان شکاری به مدت ۳۵ روز در این شهرستان انجام شد.
احسان طالبی افزود: بر اساس این سرشماری ۴۲ هزار بُهله انواع پرندگان شکاری از روسیه و قزاقستان از مسیر ایران تا آفریقا پرواز میکنند.
وی تصریح کرد: بیشترین گونه پرندگان شکاری در این منطقه، عقاب صحرایی و شاهی هستند که در معرض انقراض قرار دارند.
مدیر گروه شمارش پرندگان شکاری گلوگاه گفت: با پایش و شمارش پرندگان شکاری میتوان برای حفاظت این گونه کمیاب گام برداشت.
طالبی افزود: تاکنون آماری در زمینه تعداد پرندگان شکاری در این منطقه وجود نداشت.
زینب نجاتی و گزارشی در این زمینه: