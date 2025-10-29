پخش زنده
فرماندار عجب شیر نبود ردیف اعتباری مشخص در حوزه پدافند غیرعامل را یکی از موانع جدی پیشروی اجرای برنامههای این حوزه برشمرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، سلطان پور در جلسه پدافند غیرعامل عجب شیر با اشاره به موقعیت راهبردی شهرستان در مسیر ارتباطی جنوب استان و نقش آن در حفظ آرایش دفاعی افزود: این شهرستان نقش مهمی در آرایش دفاعی جنوب استان دارد و باید بیش از پیش به حوزه پدافند غیرعامل آن توجه شود.
لطیفی معاون سلامت سازمان پدافند غیرعامل کشور هم در این نمشست با اشاره به ابعاد ملی پدافند غیرعامل گفت: برنامههای دشمن برای تضعیف انسجام مردم و نظام از سالها پیش طراحی شده بود، اما پیوند عمیق میان نظام، ملت و انقلاب این نقشهها را ناکام گذاشت و چهره واقعی نظام سلطه را آشکار کرد.
علی امیریراد مدیرکل پدافند غیرعامل آذربایجان شرقی نیز با تأکید بر اهمیت ویژه عجبشیر در ساختار دفاعی استان، هدف از حضور خود را در این نشست بررسی میدانی ظرفیتها و تقویت هماهنگی میان دستگاههای اجرایی شهرستان عنوان کرد.