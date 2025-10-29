به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهرکرد گفت: تاکنون هزار و ۶۴۸ دانشجوی جدید در مقاطع کارشناسی، کارشناسی‌ارشد، دکتری عمومی و دکتری تخصصی جذب دانشگاه شده‌اند.

شفیق شفیعی افزود: از این تعداد، ۵۴۸ نفر در مقاطع تحصیلات تکمیلی (کارشناسی‌ارشد و دکتری تخصصی) پذیرفته شده‌اند که ۵۱ درصد آنان را زنان و ۴۹ درصد را مردان تشکیل می‌دهند. این گروه شامل ۴۴۰ دانشجوی کارشناسی‌ارشد و ۱۰۸ دانشجوی دکتری تخصصی هستند.

همچنین معاون آموزشی دانشگاه از راه‌اندازی چهار رشته‌ی جدید در دانشگاه خبر داد و گفت: برای نخستین بار، رشته‌های کارشناسی‌ارشد حشره‌شناسی، علوم زیستی جنگل، فیزیولوژی ورزشی (گرایش تغذیه ورزشی) و همچنین رشته دکتری تخصصی ژنتیک مولکولی از مهرماه ۱۴۰۴ در دانشگاه شهرکرد دانشجو پذیرفته‌اند.

شفیعی با اشاره به تداوم فرآیند ثبت‌نام در مقاطع کارشناسی و دکتری عمومی، افزود: تاکنون بیش از هزار و۱۰۰ دانشجو در این مقاطع ثبت‌نام و تحصیل خود را آغاز کرده‌اند که ۶۳ درصد آنان زن و ۳۷ درصد مرد هستند.