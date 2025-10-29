پخش زنده
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در پیامی قهرمانی تیم ملی هندبال جوانان دختر ایران در مسابقات قهرمانی آسیا را تبریک گفت و این موفقیت را نمادی از ایمان، اراده و خودباوری بانوان ایرانی دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، متن پیام تبریک ایشان به شرح زیر است:
«قهرمانی تاریخی و غرورآفرین دختران پرافتخار تیم ملی هندبال جوانان ایران در مسابقات قهرمانی آسیا، بار دیگر به اثبات رساند که اراده پولادین، خودباوری، انضباط جمعی و روحیه ملی میتواند هر مانعی را از سر راه پیشرفت بانوان ایرانی بردارد.
این دستاورد بزرگ، تنها افتخاری برای ورزش بانوان و ورزشهای تیمی کشور نیست، بلکه جلوهای آشکار از هماهنگی ایمان، اراده و تخصص است؛ مؤلفههایی که ستونهای هویت ایرانی-اسلامی و ظرفیت تمدنی ملت ایران را تشکیل میدهند.
این افتخار ارزشمند را به محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدّ ظلهالعالی)، دختران قهرمان هندبال، کادر فنی پرتلاش، مدیران و خانواده بزرگ هندبال کشور، و همچنین به جناب آقای دکتر احمد دنیامالی، وزیر محترم ورزش و جوانان، صمیمانه تبریک عرض مینمایم.
از خداوند متعال، تداوم درخشش، تندرستی، سربلندی و فتح قلههای جهانی را برای جامعه پویای هندبال ایران مسئلت دارم.»