مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان از اجرای طرح جمع‌آوری فاضلاب هزار در منطقه زیتون کارمندی و ملی راه اهواز خبر داد و گفت: این پروژه که با عمق متوسط ۶ متر و در کنار خطوط نفت در حال انجام است، تا ۲ ماه آینده به بهره‌برداری می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، صابر علیدادی اظهار کرد: این پروژه به طول یک هزار و ۷۰۰ متر در حال اجرا است که نیمی از فاضلاب مناطق زیتون و ملی‌راه را جمع‌آوری و به سمت ایستگاه پمپاژ ملی‌راه هدایت می‌کند.

وی افزود: در ادامه فاضلاب از ایستگاه ملی راه به تصفیه‌خانه شرق اهواز منتقل شده و در آنجا تصفیه خواهد شد.

علیدادی با اشاره به تقسیم‌بندی طرح به چند بخش مهم زیرساختی بیان کرد: بخش اول به طول ۶۰۰ متر در مرحله زیرسازی و آسفالت است و بخش دوم از متراژ ۶۰۰ تا یک هزار و ۲۰۰ متر نیز پس از پایان عملیات آسفالت به بهره‌برداری می‌رسد.

مدیرعامل آبفا خوزستان دلیل این تقسیم‌بندی را کاهش آسیب به مردم دانست و از صبر و همراهی شهروندان قدردانی کرد.

وی با بیان اینکه این طرح از جمله طرح‌های حیاتی فاضلاب اهواز محسوب می‌شود خاطرنشان کرد: قطر لوله مورد استفاده در این طرح، یک هزار میلی‌متر و عمق اجرای طرح به طور متوسط ۶ متر است.

علیدادی با اشاره به موانع و مشکلات اجرای این طرح که در مجاورت خطوط نفت و تأسیسات زیربنایی شرکت نفت قرار دارد گفت: اجرای کار با دقت و حساسیت بالا در حال انجام است و خوشبختانه پیمانکار توانمندی برای این طرح انتخاب شده است.

وی اطمینان داد: طرح جمع‌آوری فاضلاب مناطق زیتون کارمندی و ملی‌راه اهواز تا ۲ ماه آینده به طور کامل به پایان خواهد رسید.