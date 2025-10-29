رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری شهرکرد از نوسازی ناوگان شهری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مهرداد میرزاییان گفت: دو دستگاه جدید به ناوگان حمل و نقل عمومی افزوده شد.

وی افزود: از مجموع پنج دستگاه اتوبوس خریداری شده از طریق اوراق مشارکت، دو دستگاه به ناوگان حمل و نقل عمومی شهرکرد افزوده شد و یک دستگاه دیگر هم هفته آینده وارد ناوگان می‌شود.

وی افزود: هدف از این اقدام ارتقای کیفیت خدمات حمل و نقل شهری و کاهش مشکلات کمبود خودرو در خطوط مختلف است.

رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری شهرکرد بیان کرد: ورود کامل خودرو‌های جدید سبب تسهیل در تردد و افزایش رضایت شهروندان خواهد شد.