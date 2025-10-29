پخش زنده
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خاتم، از برداشت بیش از هشت هزار تن انار در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمودی گفت: سطح زیر کشت باغات انار در شهرستان خاتم ۷۰۰ هکتار است که در هر هکتار ۱۲ تن محصول انار برداشت میشود.
محمودی افزود: پیش بینی میشود امسال بیش از هشت هزار تن محصول برداشت شود.
وی بیان کرد: انارهای شهرستان خاتم از ارقام ترش، شیرین پوست سفید، ملس یزدی، میخوش، رباب نیریز است.
مدیر جهادکشاورزی در ادامه با اشاره به تهدیدات آفتی در باغات انار گفت: مگس میوه مدیترانهای و کرم گلوگاه انار از مهمترین آفات این محصول به شمار میروند که باغداران امسال با مبارزه به موقع توانستند از این آفات پیشگیری و محصول باکیفیت برداشت کنند.
محمودی افزود: نبود سردخانههای مجهز برای ذخیرهسازی محصول، کمبود صنایع تبدیلی و فرآوری و نوسانات قیمت فروش از جمله دغدغههای اصلی تولیدکنندگان انار در شهرستان خاتم است.