رئیس اداره ورزش و جوانان قائمشهراز مقاوم سازی و مرمت ورزشگاه شهید وطنی این شهرستان خبرداد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ وضعیت بد سکوی ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر تا الان همچنان پابرجاست و خطر ریزش سکو جان هواداران را تهدید می کند.

در بخش پیگیری خبر با موضوع مهم زیرساخت و ایمن سازی این ورزشگاه همراه بود موضوعی که سالها دغدغه فوتبالی ها به ویژه هوادران تیم فوتبال نساجی مازندران است. بلاخره اداره ورزش و جوانان دست به کار شده و قصد دارد مشکل مقاوم سازی سکو بتنی را برطرف کند.

رئیس اداره ورزش و جوانان قائمشهربا اشاره به بررسی های اولیه در مورد سکوی ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر گفت: این ورزشگاه بنای قدیمی است و نیاز به مرمت دارد که در سنوات گذشته ضلع‌های شمال شرقی، شرقی و غربی آن بازسازی شده است.

سوادکوهی افزود: با بررسی‌های انجام شده طرح مرمت سکوی ضلع جنوبی و جذب اعتبار حدود ۵ و نیم میلیارد تومان و زمان۳ تا ۴ ماه برای مرمت و بازسازی آن نیاز است.

وی به هوادارن این تیم گفت: ماقصد تخریب سکوی ضلع جنوبی را نداریم بلکه این سکو و ورزشگاه نیاز به مقاوم و ایمن سازی دارد؛ و ما هم اکنون در حال بررسی اولیه این طرح هستیم.